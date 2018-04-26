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Dünyanın en iyi açık deniz yarışına Bayındır'dan sağlık desteği

“Herkes için Spor” temasıyla spor bilincini ve ahlakını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen 30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu sağlık sponsoru olarak destek verdi. 50’yi aşkın ülkeden, yarısı yabancı olmak üzere, toplam 2400 yüzücünün kulaç atacağı uluslararası yarışmada, Bayındır Sağlık Grubu nitelikli personeliyle ve kuracağı sağlık çadırlarıyla bu yıl da hazır bulunacak.

Dünyanın en iyi açık deniz yarışına Bayındır'dan sağlık desteği

“Herkes için Spor” temasıyla spor bilincini ve ahlakını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen 30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu sağlık sponsoru olarak destek verdi. 50’yi aşkın ülkeden, yarısı yabancı olmak üzere, toplam 2400 yüzücünün kulaç atacağı uluslararası yarışmada, Bayındır Sağlık Grubu nitelikli personeliyle ve kuracağı sağlık çadırlarıyla bu yıl da hazır bulunacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:07
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Dünyanın en iyi açık deniz yarışına Bayındır'dan sağlık desteği

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek... Geçtiğimiz yıl Bayındır Sağlık Grubu’nun 2 sağlık çadırı ile Kuruçeşme Parkı’na adeta bir sağlık üssü kurduğu etkinlik bu yıl dünyanın 50’yi aşkın ülkesinden 2400 farklı yüzücünün katılımıyla 22 Temmuz 2018'de gerçekleşecek. Bayındır Sağlık Grubu bu yıl da sağlık sponsoru olduğu etkinlikte, sağlık personeliyle birlikte gelenekselleşmiş sağlık hizmetini yüzücülerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin; “Etik ve kaliteli hizmet sunma vizyonumuz içerisinde, sağlıklı yaşam ve spor bilincinin yaygınlaştırılması önem verdiğimiz hususlardan... Sporun bir yaşam biçimi olarak yıla yaygın sürekliliğine de çok ciddi katkı sağlayan, Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA-World Open Water Swimming Association) tarafından 2016 yılında en iyi açık deniz yarışı seçilen bu organizasyon, bir açık deniz yarışı olmasının yanı sıra, bir strateji ve performans yarışı hüviyetinde... Yıllardır yarışmacı olarak katılmaktan mutluluk duyduğum, Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına ve katılımcı çeşitliliği açısından bakıldığında itibar ve istikrarına katkı sağlayan bu uluslararası organizasyona, bu yıl da sağlık sponsoru olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK) Başkan Yardımcısı, Boğaziçi Organizasyon Komitesi  Başkanı Nihat Usta da bu yıl 30.su düzenlenecek olan ve geleneksel hale gelmiş olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına büyük bir katkı sağladığına dikkat çekerek, “Dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığı dev bir organizasyonu tam 30 yıldır düzenliyoruz. Uluslararası olan bu organizasyon elbette ki sponsorluk desteğiyle daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Türkiye’de sağlık sektörünün önde gelen kurumlarından Bayındır Sağlık Grubu’nun bu senede sağlık sponsoru olması bizi çok daha güçlü kıldı. Desteğinden dolayı Bayındır Sağlık Grubu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası iştiraklerinden olan grup, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda, tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu; Bayındır Hastanesi Söğütözü ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Hastanesi Kavaklıdere, Bayındır Hastanesi İçerenköy, Bayındır Tıp Merkezi Levent ve İstanbul’da sayısı 5’e  ulaşan Bayındır Diş Klinikleri’nde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
TmokHerkes Için SporSamsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme YarışıAçık Deniz Yarışı
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