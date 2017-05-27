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Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Ronaldo

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarla 2017'nin en çok kazanan sporcusu olurken, Messi 80 milyon dolar geliriyle ikinciliği elde etti.

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Ronaldo

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarla 2017'nin en çok kazanan sporcusu olurken, Messi 80 milyon dolar geliriyle ikinciliği elde etti.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 15:38
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Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Ronaldo

İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo, bu yıl dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarla 2017 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Ronaldo'nun ardından Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 80 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde ederken, aynı takımda forma giyen Brezilyalı Neymar, 37 milyon dolarla 2008 yılından bu yana tüm Ballon d'Or ödüllerini kazanan bu iki futbolcuyu takip etti.

İtalyan ekibi Juventus'tan 116 milyon dolara rekor bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Fransız futbolcu Paul Pogba, 21,2 milyon dolarlık geliriyle listeye 10. sıradan girdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İspanya Futbol LigiReal MadridCristiano RonaldoEn çok Kazanan SporcuMessi
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