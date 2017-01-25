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Dünya şampiyonasına babasıyla hazırlanıyor

Karma dövüş sanatları sporcusu 11 yaşındaki Eylül Karataş, Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını, kendisine bu sporu sevdiren güvenlik görevlisi babasıyla sürdürüyor.

Dünya şampiyonasına babasıyla hazırlanıyor

Karma dövüş sanatları sporcusu 11 yaşındaki Eylül Karataş, Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını, kendisine bu sporu sevdiren güvenlik görevlisi babasıyla sürdürüyor.

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:29
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Dünya şampiyonasına babasıyla hazırlanıyor

İZMİR - Karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu 11 yaşındaki Eylül Karataş, mart ayındaki Dünya Şampiyonası'na, bu sporla ilgilenen güvenlik görevlisi babasıyla antrenman yaparak hazırlanıyor. 

İzmirli güvenlik görevlisi Hüseyin Karataş, 2006 yılında doğan kızını "gerektiğinde kendini savunabilsin" düşüncesiyle kendisinin de yaptığı karma dövüş sanatları sporuna yönlendirdi. Evde babasından öğrendiği hareketleri seven Eylül, 5 yaşında "Ben de bu sporu yapacağım." dedi. Babasıyla spor salonuna gitmeye başlayan Eylül, MMA'ya olan ilgisiyle ulusal müsabakalarda çeşitli başarılar elde etti.

Baba kızın zorlu antrenmanı

Karma Dövüş Sanatları Federasyonunun ev sahipliğinde mart ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Eylül, hazırlıklarını babasıyla yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Antrenman öncesi kızının saçını toplayan, eldivenlerini giydiren baba, onun motivasyonuna da özen gösteriyor.

Antrenman başladığında ise baba kız, iki rakibe dönüşüyor. Baba yüreğiyle kızının canını yakmamaya özen gösteren Hüseyin Karataş, kızının tekme ve yumrukları karşısında zor anlar yaşıyor.

Baba Karataş: "Darbeleri ağır"

Hüseyin Karataş (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, MMA'nın, tarafların karşılaşmalarda üstünlük sağlamak için her türlü dövüş sanatı tekniğinden faydalanabildiği bir branş olduğunu belirterek, bu spora arkadaşının tavsiyesi üzerine 16 yaşında başladığını anlattı.

Yurt dışında daha yaygın olan MMA müsabakalarına katılmak için çeşitli ülkelere gittiğini belirten Karataş, kızı doğduktan sonra evden uzak kalmak istemediği için dövüşmeyi bıraktığını söyledi.

Karataş, kızının kendisini savunmasını istediği için onu bu spora yönlendirdiğini aktararak, "Bu sporu sevince devam etti. Şimdi birlikte antrenman yapıyoruz. O okuldan, ben de işten çıktıktan sonra ya da hafta sonları 3-4 saat çalışıyoruz. İkimiz de Küçükköy Spor Kulübü sporcusuyuz. Şimdi Antalya'da dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek." diye konuştu.

Antrenmanlar sırasında kızının canını yakmamaya özen gösterdiğini ifade eden Karataş, "Ben canını yakmıyorum ama kendisi epey bir canımı yakıyor. Yumruk, tekme çalışırken kask takıyorum. Kasksız karşısına asla çıkmıyorum. Çünkü darbeleri ağır oluyor. Bir kaç kere antrenman yaparken parmağım çıktı. Elbette bu bir spor, doğal böyle şeyler." ifadelerini kullandı.

Eylül: "Çok başarılı kadın sporcular var"

Okulda takdir alarak yarıyıl tatiline giren Eylül Karataş, antrenmana gidemedikleri günlerde evde babasının taktikler verdiğini, bazı hareketleri kendisine gösterdiğini anlattı.

Dövüş sporunun erkek branşı olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını belirten Eylül, şunları söyledi:

"Bence hırpalayıcı bir spor değil. Kuralları, hakemleri var. Dışarıdan başkaları, 'bu dövüş sporu, bir kıza uymaz' şeklinde bakabilir. Benim en sinir olduğum şeylerden biri budur. Kadınlar her şeyi yapabilir. Bu spor erkeklerin sporu değil. Çok başarılı kadın sporcular var."

Eylül, Dünya Şampiyonası'na haftada en az 4-5 saat antrenmanla hazırlandığını, yarıyıl tatilini de bol bol antrenman yaparak değerlendirmek istediğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya şampiyonasıDövüş
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