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Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar tamam

Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) sezonun 18. ayak yarışının 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği Afyonkarahisar'da hazırlıklar tamamlandı.

Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar tamam

Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) sezonun 18. ayak yarışının 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği Afyonkarahisar'da hazırlıklar tamamlandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:33
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Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar tamam

AFYONKARAHİSAR -  Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) sezonun 18. ayak yarışının 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Afyonkarahisar'da, bu önemli organizasyon için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya artık sayılı günler kaldığını söyledi.

Takımların şu anda gümrükten geçtiğini kaydeden Baysan, "Hızla bu tarafa doğru geliyorlar. Biz de artık son hazırlıklarımızı bitirdik. Temizlik safhasını da bitirmek üzereyiz. Pistimiz tamamen hazır, teknik olarak şu anda bir problem görünmüyor." diye konuştu.

"Çok hızlı bir pist oldu"

Dünyadaki bütün pistlerin farklı farklı olduğunu anımsatan Başaran, şöyle devam etti:

"Bölgenin yapısına göre düz bir alanda yaptık. Seyir keyfi yüksek olsun diye etrafının tamamını doğal toprak tribünlerle çevirdik. Üç noktaya da yapay tribün yerleştirdik. Seyir keyfi gayet güzel, teknik açıdan da çok akıcı, çok hızlı bir pist oldu. Uluslararası federasyondan yetkililer gelerek pisti kontrol etti. Gayet memnunlar, gayet hoşlarına gitti. Bir iki tane rötuşumuz var, makineler çalışıyor. Onlar da bittikten sonra start almaya hazırız. MX ve MXGP dediğimiz iki en üst seviyedeki kategori burada yarışacak. 80 sporcu start alacak."

"27 bin metrekare asfalt festival alanı oluşturuldu"

Başaran, organizasyonun Türkiye'ye yaraşır şekilde gerçekleştirilmesi için gayret ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz tabii yarışın dışında burada bir festival alanı oluşturduk. 27 bin metrekare asfalt festival alanı oluşturuldu. Işıklandırma, su şebekesi, tuvaletler ve duşlar, festivale gelen ziyaretçilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize ettik. Dünyada tabii ki 1,6 milyon insana ulaşacak bu organizasyon. 86 ülkede canlı yayınlanacak, 186 ülkede de seyredilebilecek."

Hazırlanan alanın, önümüzdeki yıl da önemli organizasyonlara ev sahipliği yapması için görüşmeler yaptıklarını anlatan Başaran, "Seneye durum daha farklı olacak. Onun sözünü de daha önceden aldık. Seneye kadınlar şampiyonası, Avrupa ve MX 300 burada start alacak. Yani çok fazla yarış seyredeceğiz. İnşallah bu yıl en üst kategoriden başladığımız yarışlar keyif verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Türkiye Spor Yazarları Derneği İl Temsilcisi Nadir Güzbey de Afyonkarahisar'ın çok güzel bir tesise kavuştuğunu vurguladı. Sorunsuz bir organizasyon için federasyon ile birlikte hareket ettiklerine değinen Güzbey, "Dünyadaki uygulamaları da dikkate alarak, akreditasyonu çok daha kolay hale getirdik." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Motokros ŞampiyonasıHazırlık
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