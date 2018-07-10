2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci finalist yarın belli olacak.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda yarı finalin ikinci eşleşmesinde Hırvatistan ile İngiltere, karşı karşıya gelecek.

Finale yükselecek son takımın belirleneceği mücadeleye başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı ev sahipliği yapacak.

Yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Çakır'ın ikinci yarı finali

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde ikinci kez Dünya Kupası yarı finalinde düdük çalacak.

Hırvatistan-İngiltere maçını yönetecek Çakır, bu organizasyonda Fas-İran ve Nijerya-Arjantin müsabakalarında da görev yapmıştı.

Finale çıkacak ilk takımın belli olacağı Fransa-Belçika karşılaşması ise bu akşam saat 21.00'de Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.