Dünya Kupası'nda günün sonuçları

ANKARA

Fas'ı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 yenen Portekiz, B Grubu'ndaki ikinci mücadelesinden 3 puanla ayrıldı. 33 yaşındaki Ronaldo, turnuvadaki 4, milli takım kariyerindeki 85. golüne imza attı.

Ronaldo böylece 84 golle Macar Ferenc Puskas'a ait "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" rekorunu kırdı.

Gruptaki diğer karşılaşmada İspanya, İran'ı Diego Costa'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

B Grubu'ndaki iki karşılaşmasını da kaybeden Fas, turnuvadan elendi.

Rusya ve Uruguay gruptan çıktı

A Grubu'ndaki maçta ise Uruguay, Suudi Arabistan'ı Suarez'in golüyle 1-0 mağlup etti. Milli takım formasıyla 100. maçına çıkan Suarez, 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk Uruguaylı futbolcu oldu.

Gruptaki ikinci karşılaşmalar sonrası 6'şar puanı bulunan Uruguay ve Rusya, son 16 turuna yükseldi. İki maçını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.

Puan durumu

A Grubu:

Takım O G B M A Y Av P Rusya 2 2 0 0 8 1 +7 6 Uruguay 2 2 0 0 2 0 +2 6 Mısır 2 0 0 2 1 4 -3 0 Suudi Arabistan 2 0 0 2 0 6 -6 0

B Grubu:

Takım O G B M A Y Av P İspanya 2 1 1 0 4 3 +1 4 Portekiz 2 1 1 0 4 3 +1 4 İran 2 1 0 1 1 1 0 3 Fas 2 0 0 2 0 2 -2 0

Program

Dünya Kupası'nda 21 Haziran Perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu:

15.00 Danimarka-Avustralya (Samara Arena - Samara)

18.00 Fransa-Peru (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

D Grubu:

21.00 Arjantin-Hırvatistan (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)