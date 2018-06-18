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Dünya Kupası'nda günün maçları tamamlandı

İki grupta oynanan maçlarda Sırbistan ve Meksika, sahadan galip ayrıldı, Brezilya ise İsviçre ile berabere kaldı.

Dünya Kupası'nda günün maçları tamamlandı

İki grupta oynanan maçlarda Sırbistan ve Meksika, sahadan galip ayrıldı, Brezilya ise İsviçre ile berabere kaldı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:44
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Dünya Kupası'nda günün maçları tamamlandı

ANKARA

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın dördüncü gününde 3 maç oynandı.

Şampiyonluk favorilerinden Brezilya, E Grubu karşılaşmasında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya'nın golü Coutinho, İsviçre'nin golü de Zuber'den geldi.

Brezilya, 1978 FIFA Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvadaki açılış maçını kazanamadı.

Gruptaki diğer mücadelede Sırbistan, Kosta Rika'yı Kolarov'un serbest vuruştan attığı golle 1-0 mağlup etti.

F Grubu'nda ise Meksika, kupanın son sahibi Almanya ile oynadığı maçı, Lozano'nun golüyle 1-0 kazandı.

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ilk 11'de sahaya çıktığı Almanya Milli Takımı, 1986 Dünya Kupası'ndan beri ilk defa turnuvaya galibiyetle başlayamadı.

Program 

Dünya Kupası'nda yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

F Grubu:

15.00 İsveç-Güney Kore (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

G Grubu:

18.00 Belçika-Panama (Fisht Stadı - Soçi)

21.00 Tunus-İngiltere (Volgograd Arena - Volgograd)

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya 2018Dünya KupasıFutbol
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