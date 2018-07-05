Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97230
ALTIN
188.730
DOLAR
4.6639
STERLİN
6.1695
EURO
5.4425
Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı...
İngiltere'de bir çift bilinçlerini yitirmiş halde bulundu
İngiltere'de bir çift bilinçlerini yitirmiş...
Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121 bini aştı
Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121...
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Milliler çeyrek finalde
Milliler çeyrek finalde

Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Çeyrek finalde yarın Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika maçları yapılacak.

Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Çeyrek finalde yarın Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika maçları yapılacak.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:09
0 Okunma
Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

MOSKOVA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Son 16 turunu geçerek adlarını çeyrek finale yazdıran takımların yarı finale kalma mücadelesi, iki günde yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Çeyrek finalin ilk maçları, yarın yapılacak. Uruguay ile Fransa'nın kozlarını paylaşacağı ilk karşılaşma, Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak.

Günün diğer mücadelesinde ise Brezilya ile Belçika, Kazan Arena'da saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Maçlar TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Turnuvanın çeyrek final turunda Avrupa'dan 6 (Fransa, Belçika, Rusya, Hırvatistan, İsveç, İngiltere) ve Latin Amerika'dan 2 (Brezilya, Uruguay) takım mücadele edecek.

Çeyrek final maçlarının tarihleri ve programı şöyle:

6 Temmuz Cuma:

17.00 Uruguay-Fransa (Nizhny Novgorod Stadı)

21.00 Brezilya-Belçika (Kazan Arena)

7 Temmuz Cumartesi:

17.00 İsveç-İngiltere (Samara Arena)

21.00 Rusya-Hırvatistan (Fisht Stadı)

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıFutbolRusya 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milliler çeyrek finalde
Milliler çeyrek finalde
"Keşke bir atımız olsa"
"Keşke bir atımız olsa"
Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı sürüyor
Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı sürüyor
Arsenal'de 10 numara Mesut'un
Arsenal'de 10 numara Mesut'un
"Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon"
"Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon"
Rondo'nun yeni durağı Lakers
Rondo'nun yeni durağı Lakers
Muslera ve Vida yoluna devam ediyor
Muslera ve Vida yoluna devam ediyor
'Üç büyükler'in verim alamadığı İspanyol futbolcular
'Üç büyükler'in verim alamadığı İspanyol futbolcular
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ