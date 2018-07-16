Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90661
ALTIN
193.650
DOLAR
4.8397
STERLİN
6.4093
EURO
5.6651
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...

Dünya Kupası'na 'VAR' damgası

2018 FIFA Dünya Kupası, Video Yardımcı Hakem uygulamasının da etkisiyle en çok penaltı kararının verildiği şampiyona olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası'na 'VAR' damgası

2018 FIFA Dünya Kupası, Video Yardımcı Hakem uygulamasının da etkisiyle en çok penaltı kararının verildiği şampiyona olarak tarihe geçti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:33
0 Okunma
Dünya Kupası'na 'VAR' damgası

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ve Fransa'nın şampiyon olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası, en fazla penaltı kararının verildiği turnuva olarak tarihe geçti. 

Penaltı sayısının artışında ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının rolü büyük oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemler 29 kez beyaz noktayı gösterdi. 29 penaltı atışından 22'si golle sonuçlanırken, 7 atış sonucunda gol sevinci yaşanmadı.

Kupada hakemlerin finale gelene kadar çok sayıda maçta başvurduğu VAR sistemi, Fransa-Hırvatistan (4-2) finalinde de bir penaltı kararında etkili oldu. 38. dakikada Fransa'da Griezmann'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde top Perisic'in eline çarptı. Hakem Nestor Pitana, VAR'a başvurdu. Kenarda görüntüyü izleyen Pitana penaltı kararı verdi ve kupanın sahibi Fransa maçta 2-1 öne geçti.

Bir önceki rekorun çok üzerinde

Dünya kupaları tarihinde Rusya'daki şampiyonadan önce en fazla penaltı kararının verildiği turnuvalar 1990, 1998 ve 2002'de oynandı. 

İtalya, Fransa ile Japonya-Güney Kore ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupaları'nda 18'er kez penaltı kararı verilmişti.

2018 Dünya Kupası'nda ise önceki rekordan 11 fazla penaltı kararı verildi.

2014 Dünya Kupası'nda yalnızca 13 penaltı

Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı bir önceki 2014 Dünya Kupası'nda ise penaltı sayısı düşük kaldı. 

Brezilya'daki turnuvada görev yapan hakemler 13 kez beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı sayısındaki artışa rağmen 2018 Dünya Kupası, atılan gol sayısı bakımından 2014'ün gerisindeydi.

Rusya'daki şampiyonada toplam 169 kez (maç başına 2,64) fileler havalandı. 2014'te ise bu sayı 171 (maç başına 2,67) olmuştu.

VAR, yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanıldı.Gol kararı, penaltı kararı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi halinde VAR sistemi devreye girdi. Sahadaki hakemler, bu 4 durumda VAR merkezindeki hakem tarafından uyarıldı. Sahadaki hakem de pozisyon tekrarını gerek görmesi halinde oyun alanı kenarındaki monitörden izleyerek son kararını verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yıldızlar' 2018 Dünya Kupası'nda tutunamadı
'Yıldızlar' 2018 Dünya Kupası'nda tutunamadı
Fenerbahçe'de transferde 22 yıl sonra ilk
Fenerbahçe'de transferde 22 yıl sonra ilk
Chelsea 'İtalya'nın en iyisi'yle anlaştı
Chelsea 'İtalya'nın en iyisi'yle anlaştı
"Kariyerimi Galatasaray’da sonlandırmak istiyorum"
"Kariyerimi Galatasaray’da sonlandırmak istiyorum"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül
Beşiktaş'ta Negredo takımdan ayrı çalıştı
Beşiktaş'ta Negredo takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor'un gündemindeki İranlı stoperde pasaport sorunu
Trabzonspor'un gündemindeki İranlı stoperde pasaport sorunu
MotoGP heyecanı Almanya'da sürecek
MotoGP heyecanı Almanya'da sürecek
2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oluyor
2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ