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'Dünya Kupası bitti, Avrupa Şampiyonası başlıyor'

FIFA Dünya Kupası'nda 1934, 1966, 1982 ve 2006'dan sonra 5. defa yarı finalistlerin tamamı Avrupa kıtasından çıktı.

'Dünya Kupası bitti, Avrupa Şampiyonası başlıyor'

FIFA Dünya Kupası'nda 1934, 1966, 1982 ve 2006'dan sonra 5. defa yarı finalistlerin tamamı Avrupa kıtasından çıktı.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:56
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'Dünya Kupası bitti, Avrupa Şampiyonası başlıyor'

21. FIFA Dünya Kupası'nda 1934, 1966, 1982 ve 2006'dan sonra 5. kez yarı finalistlerin tamamı Avrupa takımlarından oluştu.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki çeyrek finaller sonucu, turnuva adeta Avrupa Şampiyonası'na dönüştü.

Fransa Milli Takımı, Uruguay'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist oldu. Tarihinde 6. kez yarı finale çıkan Fransa, Almanya (13), Brezilya (11) ve İtalya'dan (8) sonra bunu başaran 4. takım olarak kayıtlara geçti.

Kupanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1'lik skorla turnuvanın dışına iten Belçika, yenilmezlik serisini 24 karşılaşmaya çıkardı. Belçika böylece 1986'dan sonra bir kere daha son 4 takım arasına girdi.

İngiltere de uzun yıllar süren yarı final hasretine son verdi. İsveç'i 2-0 mağlup eden İngiltere, 1966 ve 1990'dan sonra 3. defa adını yarı finale yazdırdı.

Hırvatistan ise 5. kez katıldığı Dünya Kupası'nda 2. defa son 4'e kalmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta, ev sahibi Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, ilk deneyimi olan Fransa 1998'deki 3'üncülüğünden bu yana ilk defa yarı finale çıktı.

21. turnuvada 5. kez yaşanıyor

Bu sonuçlarla 21'incisi düzenlenen Dünya Kupası'nda 1934, 1966, 1982 ve 2006'dan sonra 5. defa yarı finalistlerin tamamı Avrupa kıtasından çıktı. Bu 5 turnuvanın da Avrupa ülkelerinin ev sahipliğinde düzenlenmesi dikkati çekti.

Önceki 20 turnuvanın finalinde Güney Amerika'ya 11-9 üstünlüğü bulunan Avrupa, şampiyonluk sayısını 12'ye çıkarmayı garantiledi.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıAvrupa Şampiyonası
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