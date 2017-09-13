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Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek isteyen taraftarlar, yarından itibaren bilet başvurusu yapabilecek.

Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek isteyen taraftarlar, yarından itibaren bilet başvurusu yapabilecek.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:32
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Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor

ANKARA

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın maç biletleri, yarın satışa çıkacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası maçlarını yerinde takip etmek isteyen futbolseverlerin, yarın TSİ 12.00'den itibaren bilet başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

Ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Belçika, Meksika, Brezilya, İran, Japonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan'ın vi̇ze almayı garanti̇ledi̇ği̇ şampiyonada maç bilet fiyatları, 360 lira ile 3 bin 790 lira arasında değişiyor. Rusya vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 77 liradan başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

Maç biletlerini satın alabilmek için iki ayrı dönem bulunuyor. Yarından 12 Ekim'e kadar devam edecek ilk dönem başvurularında, FIFA'nın internet sitesine girilerek gereken formların doldurulması gerekiyor. Formu dolduran taraftarlar arasında yapılacak kura çekiminin ardından kazananlar, 16 Kasım'da açıklanacak. İlk bilet satışları, 16-28 Kasım tarihleri arasında olacak.

Bilet satışlarında ikinci dönem 5 Aralık'ta başlarken, dileyen futbolseverler ise "son dakika" satışları kapsamında 18 Nisan-15 Temmuz 2018 tarihlerinde bilet temin edebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıBilet
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