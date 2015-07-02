Dünya güreş takvimine yeni organizasyon eklendi

ANKARA - Dünya Güreş Birliği Avrupa Konseyi, yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonası düzenlenmesini kararlaştırdı.



Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılından itibaren 13-14 ve 15-16 Yaş Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası gerçekleştirilecek. Federasyonun girişimleri sonucu alınan yeni kararla, Balkan ülkelerindeki güreşçiler arasında rekabeti artırmak amaçlanıyor.



Federasyon başkanı Musa Aydın, Türkiye'nin önderliğinde ve diğer Balkan ülkelerinin katılımıyla kaliteli organizasyonların düzenleneceğini belirterek, "Teklifi biz verdiğimiz için büyük ihtimalle organizasyon ilk olarak ülkemizde yapılacak. 13-14 ve 15-16 Yaş Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda büyük işler başaracağız. Bu şampiyonanın dünya güreşine yeni bir soluk kazandıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

