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Down sendromlu yüzücülerden rekor

Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda İrem Öztekin, 100 metre kelebekte gençler dünya, Muhammed Tuğrul Şahin ise 200 metre kelebekte açık yaş Avrupa rekorunu kırdı.

Down sendromlu yüzücülerden rekor

Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda İrem Öztekin, 100 metre kelebekte gençler dünya, Muhammed Tuğrul Şahin ise 200 metre kelebekte açık yaş Avrupa rekorunu kırdı.

03 Kasım 2017 Cuma 15:50
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Down sendromlu yüzücülerden rekor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda İrem Öztekin, 100 metre kelebekte 2 dakika 3 saniye 32 saliselik derecesiyle birinci olarak gençler dünya rekorunu eline geçirdi.

Muhammed Tuğrul Şahin ise 200 metre kelebekte açık yaş Avrupa rekorunu 4 dakika 41 saniye 11 saliselik derecesiyle ilk sırayı aldığı yarışta elde etti.

Şampiyona yarın sona erecek.

İrem'den büyük başarı

Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'na büyükler kategorisinde ilk kez katılan İrem Öztekin, organizasyonda toplam 5 madalya kazandı.

100 metre kelebekte ilk sırayı alan, 50 metre kelebek stilde ikinci gelen İrem, 100 ve 200 metre serbest ile 50 metre sırtüstünde de üçüncü oldu.

İrem Öztekin, yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Kazandığım madalyalar ve kırdığım dünya rekorunu kahraman şehitlerimize armağan ediyorum." dedi.

Federasyon başkanı Birol Aydın ise 2012 yılından sonra yapılmaya başlanılan performansa dayalı çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Tuğrul ŞahinDown Sendromlu YüzücülerAvrupa Açık Yüzme Şampiyonası
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