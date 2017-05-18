Dörtlü Final öncesi son sözler

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun basın toplantısı, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ve Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos'un katılımıyla Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

Basın toplantısında, oyunculardan Fenerbahçe adına Bogdan Bogdanovic, Real Madrid adına Sergio Llull, CSKA Moskova adına Nando De Colo ve Olympiakos adına da Vassilis Spanoulis yer aldı.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 16 kez Dörtlü Final'de yer almasının ve 8 kez şampiyonluk yaşamasının bir avantaj olup olmadığıyla ilgili, "Ben öyle düşünmüyorum. Oyuncularım iki senedir ciddi deneyim kazandı. Takımımızı da koruduk. Dörtlü Final'de asıl bu faktör yardımcı olacak diye düşünüyorum." dedi.

Son 7 yılda 6 farklı takımın şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de sürpriz yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna Obradovic, "Nasıl bir sürpriz olabilir ki? Burası Dörtlü Final. Hiçbir sonuç sürpriz değildir. Katılan ekiplerin hepsi güçlü ve bu alanda başarılara sahip. Kazanmak kolay olmayacak." yanıtını verdi.

Laso: Her Dörtlü Final ayrı bir hikaye

Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, tüm takımların üst düzey performans göstererek bu noktaya geldiğini söyledi.

İki yıl önceki Dörtlü Final'de de aynı takımların olduğunu hatırlatan Laso, "Bence her Dörtlü Final ayrı bir hikaye. Aynı takımlar olabilir ama başka bir basketbol olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Itoudis: İlk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonun şampiyonu Rus ekibi CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, organizasyonun başlamasını heyecanla beklediklerini aktardı.

Ligin yeni formatıyla çok heyecan verici hale geldiğini anlatan Itoudis, "Hepimiz için yeniydi. Çok fazla seyahat ettik. Deplasmanlı lig usulüne göre yapılan bu yeni format çok iyiydi. Geçtiğimiz yıllara oranla rakiplerimizi daha iyi tanıma imkanı bulduk. Geçen sene Fenerbahçe ile final oynadık ama finale kadar hiç karşılaşmamıştık. Dörtlü Final tabii ki başka bir hikaye. İlk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sfairopoulos: Yeni formatta ilk şampiyon olmak kolay değil

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, oldukça çekişmeli bir Dörtlü Final olacağına inandığını kaydetti.

Yeni formatta heyecan verici bir normal sezonu ve play-off etabını geride bıraktıklarını anlatan Sfairopoulos, "Son 7 yılda 6 takımın şampiyon olması da tüm ekiplerin şampiyonluk şansı olduğunu gösteriyor. Yeni formatta ilk şampiyon olmak tabii ki kolay değil. Kimin şampiyon olacağını öngörebilmek mümkün değil. Dörtlü Final'i cazip kılan da bu." diye konuştu.