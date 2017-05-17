Dörtlü Final'in en tecrübelisi Khryapa

İSTANBUL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en tecrübeli ismi olarak son şampiyon CSKA Moskova'nın Rus forveti Victor Khryapa ön plana çıkıyor.

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos ve CSKA Moskova'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu 19-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Avrupa kariyerinde sadece CSKA Moskova'da forma giyen Khryapa, Avrupa Ligi'ndeki 12. sezonunda 11. defa Dörtlü Final oynama hakkı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Dörtlü Final'de daha önce 10 defa oynayan 35 yaşındaki basketbolcu buna karşın sadece 2 kez şampiyonluk sevinci tattı. Khryapa, 2007-2008 ve geçen sezon CSKA Moskova'yla kupa sevinci yaşadı.

Khryapa'yı takım arkadaşları takip etti. CSKA Moskova'da Sırp oyun kurucu Milos Teodosic ile Rus forveti Nikita Kurbanov 8. defa Dörtlü Final'de yer alacak.

Dörtlü Final'in gediklileri

Dörtlü Final'in diğer ekiplerden Olympiakos'ta Kostas Papanikolaou, Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ile Real Madrid'de Felipe Reyes ve Sergio Llull, takımlarının Dörtlü Final'deki en tecrübeli isimleri olacak.

Olympiakos'un Yunan forveti Papanikolaou 6. defa bu organizasyonda ter dökecek. Fenerbahçe'de ise Sloukas, Real Madrid'de ise İspanyol oyuncular Reyes ve Llull, 5. defa Dörtlü Final'de mücadele edecek.

En fazla şampiyonluk Spanoulis ve Hines'ta

Dörtlü Final'de yer alacak takımlar içinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan isimler üçer defayla Olympiakos'tan Spanoulis ile CSKA Moskova'dan Hines oldu.

Yunan temsilcisinin tecrübeli oyun kurucusu, daha önce 4 kez yer aldığı Dörtlü Final'de 3 defa şampiyonluğa ulaştı. Spanoulis, ilk şampiyonluk sevincini şu anda Fenerbahçe'nin başında olan Zeljko Obradovic'in yönetimindeki Panathinaikos'la 2008-2009 sezonunda yaşadı. Daha sonra Olympiakos'a geçen 35 yaşındaki oyuncu, 2011-2012 ve 2012-2013'te bu takımla mutlu sona ulaştı. Oynadığı Dörtlü Final organizasyonlarının hepsinde takımını finale çıkarmayı başaran Yunan basketbolcu, sadece 2014-2015'te ikincilikle yetindi.

Kyle Hines ise şampiyonluklarının 2'sini Olympiakos, 1'ini ise CSKA Moskova'yla kazandı. ABD'li oyuncu 2011-2012 ve 2012-2013'te Olympiakos formasıyla, geçen sezon ise CSKA Moskova'yla kupa sevincini yaşadı.

En tecrübeli takım CSKA Moskova

CSKA Moskova'nın kadrosunda bulunan isimlerden sadece 2 ismin Dörtlü Final tecrübesi ve şampiyonluk başarısı bulunmuyor.

Rus ekibinin 14 kişilik kadrosunda bulunan 12 basketbolcu daha önce en az bir kere Avrupa Ligi kupasını kazanmayı başardı. Real Madrid'de 7, Olympiakos'ta 4, Fenerbahçe'de ise 2 isim daha önce Avrupa Ligi'ni kazandı.