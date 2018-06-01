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Dördüncü olmamıza rağmen örnek bir takım olduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Taraftarlarla aramızda karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki var. Onlara minnettarlığımızı bir kez daha sunmak isterim." dedi.

Dördüncü olmamıza rağmen örnek bir takım olduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Taraftarlarla aramızda karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki var. Onlara minnettarlığımızı bir kez daha sunmak isterim." dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 13:46
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Dördüncü olmamıza rağmen örnek bir takım olduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezonu dördüncü bitirmelerine rağmen örnek bir takım olduklarını söyledi. 

Beşiktaş dergisinin haziran-temmuz sayısında açıklamaları yer alan Güneş, "Yönetim, futbolcu, taraftar kenetlendik ve dördüncü olmamıza rağmen örnek bir takım olduk. Beşiktaş taraftarı her zaman eksikliklerimizi hatırlattı ve aynı zamanda hiçbir zaman da desteklerini esirgemedi. Taraftarlarla aramızda karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki var. Onlara minnettarlığımızı bir kez daha sunmak isterim." ifadelerini kullandı.

Ortada bir başarısızlık varsa bunu sahiplendiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bir futbolcu transfer edileceği zaman bana fikrimi sorarlar ve ben düşüncemi söylerim. Bugüne kadar başarı kazanıldıysa bu yönetimin ve başkanındır. Başarısızlığı ise kimseye bırakmam. Onu da sahiplenirim. Kendi aramızdaki konuşmaları ise asla kamuoyuna açıklamam." diye görüş belirtti.

Transferde uygun ve verimli oyuncu bulmak zorunda olduklarını ifade eden Güneş, "Bir transfer, kulübün ekonomik durumuna göre yapılır. Gerçeklerden kopmamanız lazım. Uygun fiyatlı ve verimli futbolcu bulmak zorundasınız. Eğer hem pahalı hem de verimsiz bir oyuncuysa işte bu bir sorundur, tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de antrenörlerin baskı altında olduğunu söyleyen Güneş, eleştirel düşünebilme yetisinden uzaklaşıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Sözlerim yalın ve basittir ama saygısızlık addetmesinler diye genelde çok fazla kendimi savunmadım. Bence takım da kişi de kurumlar da kendine iyi bakmalıdır. Ben de kendime bakmalıyım. Bahçe bile her gün bakıma ihtiyaç duyar. Türkiye’de antrenörler baskı altındadır. Bu sağlıklı bir şey değil. Eleştirel düşünebilme yetisinden uzaklaşmışız. Birbirimizi eleştirelim ama samimi olalım. Zarar verme odaklı değil; antrenörleri birbirlerine düşürmeye yönelik değil; teknik adamların ve futbolcuların yaratıcılık düzeylerinin artırılmasına yönelik bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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