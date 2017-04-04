Dopingli sporcu sayısı artıyor

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2015 yılında bin 900'ün üzerinde sporcuya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza verdiğini açıkladı.

WADA'nın internet sitesinde yer alan raporda, 2015 yılında sporculara ve personele uygulanan toplam 229 bin 412 doping testinin sonuçları hakkında bilgi verildi.

Rapora göre, 2015'te doping kullananların sayısı önceki yıla oranla yüzde 14 arttı. 85 spor branşında 122 ülkeden bin 929 sporcunun doping testi sonucu pozitif çıkarken, bu kişiler hakkında cezai işlem uygulandı.

Ülkeler bazında Rusya, 176 sporcuyla doping listesinde ilk sırayı alırken, onu 129 sporcuyla İtalya ve 117 sporcuyla Hindistan izledi. Türkiye ise 59 sporcuyla 7'nci sırada yer aldı.

En çok doping yapılan spor branşları arasında ise vücut geliştirme (270), atletizm (242), halter (239), bisiklet (200), powerlifting (110), futbol (108), rugbi (80), boks (66), güreş (57) ve basketbol (39) bulunuyor.

Açıklamada, önceki yıllara oranla daha fazla araştırma yapılması ve sporcuların verdiği bilgiler sayesinde doping kullananların daha rahat tespit edildiği ve bu nedenle sayıda artış yaşandığı ifade edildi.

Raporu değerlendiren WADA Başkanı Craig Reedie, sporcular hakkında yapılan araştırmaların her geçen gün daha önemli hale geldiğini ve testlerin dopingi belirlemede hayati bir rol oynadığını kaydetti.