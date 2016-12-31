banner70
31 Aralık 2016 Cumartesi

Terör mağduru aileler yeni yıla umutla giriyor
Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı İDO'DAN İPTAL İstanbul'da güvenlik toplantısı Vatandaşlardan tepki İstanbul'daki terör saldırısında... Soylu: 29 şehidimiz var İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği... İstanbul'da sis etkili oldu İDO'dan sefer iptali İstanbul'daki şoförlere "Toplu... Bakan Arslan: 20 Kasım'da Mahmutbey... Vodafone 38. İstanbul Maratonu düzenlendi. Aysel Yakupoğlu gönülleri fethediyor Beyza Durmaz Sen N'aptın? Orhan Gencebay sevgisi bu kadar olur
Eğitime kar engeli Meteorolojiden 5 il için uyarı Şehit polisin cenazesi defnedildi Kar yağışı geliyor Milli yas ilan edildi 25 bin yeni korucu alınacak Çipli kimlikler için başvurular başlıyor Kar yağışı geliyor Çipli kimlikler için başvurular başlıyor PKK'ya darbe Şirvan'daki maden ocağında 6 gözaltı Terör operasyonları sürüyor Cezaevinin yerine okul yapılıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta... Hakkari'de terör saldırıları:...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar... Başbakan Yıldırım: Türkiye-Rusya... Terör olaylarına ortak tepki Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Olay... 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik... Şehitlerimize ilk tören Türk milleti meşum ve melun oyunları... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tek taraflı... Bakan Müezzinoğlu: Son noktayı her... Adana'da özel öğrenci yurdunda... AB, Türkiye'nin mücadelesini anlayamadı 10 KASIM GÜNEŞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin... ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'da
Meclis bin 376 saat mesai yaptı "Asgari ücrete 4 lirayı neden ilave... "Anayasa teklifinde yeterli tartışma... "MHP, anayasa paketine destek vermeyi... "Gönlüm yepyeni konsensüslü bir anayasa... "Ekonomiye yılda 40 milyon lira katkı... Anayasa görüşmelerinde 48 saatlik mesai AK Parti'den 'Cumhurbaşkanlığı... Pervin Buldan ifade verdi Başbakan Yıldırım: Terörle mücadele... Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e... 'AK Parti ve MHP'den fire olmayacağı... Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:... Bahçeli: İlişkiler terörizme kurban...
'ARAP BAHARI SONRASI ORTADOĞU'NUN... İHH'dan Suriye'ye 3 bin yardım... Türkiye, Musul Barajı güçlendirme... Suriyeli muhaliflerden ateşkes ihlalleri... Özal-Thatcher görüşmesinin tutanakları... Fransa'ya 2017'de seçimler... Gürcistan'dan Rusya'ya toprak... Irak'ta intihar saldırıları: 24... 'Herkül Mağarası' Trump'tan Putin'e övgü Stoltenberg'den Çavuşoğlu'na... Rusya hiçbir ABD'li diplomatı sınır... İngiltere'den Kerry'ye eleştiri Putin'e ABD'li 35 diplomatın... Bin 500 sivil daha Musul'u terk etti
Yastıkaltı altının değeri 650 milyar... İlk Para Politikası Kurulu toplantısı... Tüketici şikayetlerinde ıslak imza... Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması 'Dolar/TL'de 3,50-3,20 seviyelerine... Altın yatırımcısına yüzde 32 kazandırdı 'Osman Gazi Köprüsü'nün... Motorine zam Tarım sigortalarının kapsamı genişliyor Yıldırım emeklilere promosyon ücretini... İhracat arttı, dış ticaret açığı... Borsa güne yükselişle başladı Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi Altın 130 TL'nin üstünde Atatürk Havalimanında seferler yüzde...
'SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR” 'Uluslararası düzenin fiilen yıkılmasına... FETÖ operasyonunda 8 akademisyen tutuklandı Terör mağduru aileler yeni yıla umutla... DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu... Kahraman'ın sağlık durumu normal... Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonunda... İhraç edilen 233 hakim ve savcının... Başkentte karla mücadele Zorunlu kış lastiğinde zamlı tarife Yeni yıla vatan için elleri tetikte... Selde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri... Başkentte 8 DEAŞ üyesi yakalandı Türkiye'nin terörle mücadele bilançosu "Ülkemiz 2017 yılında emin adımlarla...
Kayserispor yönetimi istifa kararı aldı 'Şampiyon olmak istiyoruz' Ertuğrul Sağlam'dan Kayserispor... Dakar Rallisi heyecanı başlıyor Cavanda 4 hafta sahalardan uzak kalacak "Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak... Doping 2016'da gündemden düşmedi "Kupalarla dolu bir yıl temenni ediyorum" Borsada 2016'nın şampiyonu Trabzonspor... Spor dünyasında 'yaprak dökümü'... "Suriyelilere kucak açan sadece Türkiye... 2016 A Milli Futbol Takımı'na yaramadı Süper Lig takımlarının tercihi Belek Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda Futbol sahası kayak pistine dönüştürüldü
Kozmetik ürünler gebelikte zararlı Estetik Operasyon Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi Torun büyütenler daha uzun yaşıyor Probiyotiklerin Bağırsak Florası Üzerindeki... Anne adaylarına kış aylarında kapalı... Zaman içerisinde dermacol etkisi ve cilde... 'Anne kanalıyla geçen hastalıklar... 'Türkiye Hepatit B'de orta... Kan testiyle kalp krizi riski tespit edilebiliyor Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık... Mesanesinden binden fazla taş çıktı Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor 'İnternet bağımlılığı ruhsal... KANSER HASTALARININ DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERİ...
Yeni yıl 'gökyüzü şöleni'yle... İTÜ Antarktika'ya bilim insanı... evaContent Marketing Yazarı Bünyamin... Yüksek Popülerlik ve Daha Fazla Takipçi... Küresel ısınma kuşları erken göç... İÜ'de 2 buluşun patenti alındı Kanser hücrelerini yok eden 3 bileşik... Bu yıl 133 yeni canlı türü keşfedildi NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek Araştırmacılar 230 yıllık tanıyı... Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı... Bilim adamları diş döken dinozor türü... 'Cep'ten internet kullanımı... Kesintisiz iletişim için 44,5 milyar... Çin karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı
HAKAN DEMİR 'BU TOPRAĞIN, BU VATANIN... 'ÜRKÜN” 'Dünyanın enstrümanı' Gaziantep'te... 41 DÜŞ 41 HOCA MAŞALLAH DEDİRTTİ... FD MEDYA YENİ YILI KUTLADI... Yerli filmler zirvede Kültür sanat dünyasında kayıplar... Khotivari'den "Cicili Bicili" gelecek Mozart'ın hayatı 'parmak ucunda'... George Michael hayatını kaybetti ‘Aysun Kaya' Sokak çocuğu ile röportaj 'The Net' 6 Ocakta vizyona girecek 'Bizi bize bıraksınlar, dünyayı... Bu hafta 10 film vizyona girecek
Snapchat fenomeni ününe ün katıyor Emre Aydın Trump Cadde'de Tan Taşçı İstanbul'u sallayacak TSK'nın Ersan Er'i milyonların... Rihanna'nın ödüllü ayakkabısı Gece Yolcuları'ndan konser Dünya starından hayranlarına sürpriz Ayşegül herkesi Leyla etti Leman Sam ihtişamıyla geliyor Aydilge'nin büyük rekoru Selçuk Balcı sizlerle Şebnem'le Ferah'layacaksınız Elif Kaya'yı öve öve bitiremedi Ziynet Sali İlyas'ı yalnız bırakmadı Nasıl Yani? galası'nın maneviyatı...

Doping 2016'da gündemden düşmedi

Rus atletlerin Rio Olimpiyatları'na katılamamasına sebep olan doping ihlalleri yüzünden 2016'da onlarca sporcu da madalyalarını iade etmek zorunda kaldı.

31 Aralık 2016 Cumartesi 13:23
Bu haber 156 kez okundu
Doping 2016'da gündemden düşmedi
 Doping haberleri, Rus atletlerin yarışmalara katılım haklarının ve Rusya'daki doping analiz laboratuvarının akreditasyonunun askıya alındığı 2015'ten sonra bu yıl da spor gündemini meşgul etti.

Başta atletizm olmak üzere Rus sporuna yaptırımlar uygulanmasının yolunu açan Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun ilk raporundan sonra Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Etik Kurulu, IAAF'in pazarlama bölümünün eski yöneticisi Papa Massata Diack, eski Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı (ARAF) Başkanı Valentin Balakhnichev ve eski Rus antrenör Alexey Melnikov'a ömür boyu, IAAF'in dopingle mücadele komisyonunun eski başkanı Gabriel Dolle'a ise 5 yıl men cezası verdi.

ABD merkezli televizyon kanalı CBS'in "60 Minutes" (60 Dakika) isimli programına konuşan Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (RUSADA) eski çalışanı Vitaly Stepanov, elinde Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın eski başkanı Grigory Rodchenkov'a ait kayıtlar olduğunu öne sürdü.

Rus bir atlet olan eşi Yuliya Stepanova ile ABD'ye sığınan Stepanov, pozitif çıkan test sonuçlarını değiştirebildiğini söylediği Rodchenkov'un kayıtlarda kendisine, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'ndaki tüm doping kontrol süreçlerine dahil olmaya çalıştı." dediğini paylaştı.

WADA'nın bu iddianın ardından görevlendirdiği Kanadalı spor hukuku uzmanı Prof. Richard McLaren'ın hazırladığı raporda, 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda beklenen başarının yakalanamamasının ardından Spor Bakan Yardımcısı olarak atanan Yuri Nagornykh'in, pozitif test sonuçlarının üstünü örtme konusunda kritik rol üstlendiği aktarılarak, "Rusya Spor Bakanlığı, FSB ve Rusya Milli Takımlar Hazırlık Merkezi'nin (CSP) yardımıyla hem Moskova hem de Soçi doping analiz laboratuvarlarındaki test sonuçlarına etki etme ya da değiştirmeye dayalı operasyonu yönetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Rio'da 271 Rus sporcuya izin çıktı

WADA raporu sonrası spor camiası, Rus sporculara 2016 Rio Olimpiyatları'ndan itibaren yaptırım uygulanması gerektiğine dair Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üzerinde baskı oluşturdu.

Bunun üzerine IOC İcra Kurulu, Rus atletlerin, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılabilmesi için WADA kriterlerine uygun olduğunu ispatlaması, bağlı oldukları spor branşındaki uluslararası federasyonun kontrolünden geçmeleri ve onayını almaları ile daha önce doping cezası almamış olması şartı getirdi.

Rio 2016 öncesi toplanan IOC İcra Kurulu, Rusya Olimpiyat Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 389 sporcudan 271'inin, bahsi geçen şartları taşıdığına hükmetti.

Sharapova ve meldonyum

Spor dünyası, kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova'nın, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yapılan doping testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından "meldonyum" maddesiyle tanıştı.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi, düzenlediği basın toplantısında, "meldonyum" maddesi içeren ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söyledi. 

Daha sonra yüzücü Yuliya Efimova, buz patenci Ekaterina Bobrova, sürat patenciler Semyon Elistratov ve Pavel Kulizhnikov, voleybolcu Aleksander Markin'in de aralarında bulunduğu birçok Rus sporcuda aynı yasaklı maddeye rastlandı.

Birçok olimpiyat madalyası geri alındı

IOC'nin, 2016 Rio Olimpiyatları öncesinde temiz sporcuları korumak adına attığı adım, sporda dürüst yarışma felsefesinin unutulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları başta olmak üzere gerçekleştirilen geriye dönük analizler, spor açısından vahim bir tablo çıkardı.

Temmuz ayından itibaren açıklanmaya başlayan cezalar sonucu, aralarında Londra 2012'de altın madalya alan Yuliya Zaripova ve Tatyana Lysenko'nun da bulunduğu 47 isimden madalyalarını iade etmeleri istendi.

Yasaklı madde kullanıldığı gerekçesiyle temmuz (1 gümüş, 1 bronz), ağustos (1 altın, 5 gümüş, 2 bronz), eylül (2 gümüş), ekim (4 altın, 5 gümüş, 4 bronz) ve kasım (1 altın, 8 gümüş, 13 bronz) aylarında hak edilmeyen 47 madalya olduğu ortaya çıktı.

2016'da ayrıca men cezası 2'den 4 yıla çıkarılan Kenyalı Rita Jeptoo'nun 2014 Boston Maratonu'nda parkur rekoru kırarak elde ettiği altın, Rus Sergey Kirdyapkin'in Londra 2012'de erkekler 50 kilometre yürüyüşte aldığı altın ve Olga Kaniskina'nın Londra 2012'de kadınlar 20 kilometre yürüyüşte kazandığı gümüş madalya da geri alındı.

Türk sporcular da ceza aldı

Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda birçok defa temsil eden sporcular Elvan Abeylegesse, Adem Kılıççı ve Sibel Özkan'a, doping yaptıkları gerekçesiyle 2016'da ceza verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, geriye dönük incelemede, 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlanan milli atlet Elvan Abeylegesse'ye 2 yıl men cezası verdi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanan milli boksör Adem Kılıççı'nın, B numunesi de pozitif çıktı. Adem, müsabakalardan geçici olarak men edildi.

IOC, geriye dönük testlerde yasaklı "stanozolol" maddesine rastlanan milli halterci Sibel Özkan'ın, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 48 kiloda elde ettiği gümüş madalyayı geri vermesini talep etti.

AA
Anahtar Kelimeler: DopingRus AtletlerIAAFArafRUSADARio

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    SON DAKİKA
    Resmi ilan arşivimize ulaşmak için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Semt pazarları kaldırılmalı mı?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    LİNKLER
    Akosman Şirketler Gurubu
    Aylık Gazetelerimiz
    Günlük Gazetelerimiz
    Önerilen Bağlantılar
    e-gazete
    • Önce Vatan | Günlük Ulusal Gazete - 26 Aralık 2016 Manşeti
    kim kimdir?
    KARİKATÜR
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    Ziyaretçi Defteri
    ARŞİV
    Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
    2016 © Önce Vatan Gazetesi