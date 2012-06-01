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Doktoru durumunu açıkladı

''Futbolda şike'' davasında tanık olarak dinlenen Aziz Yıldırım'ın doktoru Serdar Erkan, Yıldırımın duruunu anlattı

Doktoru durumunu açıkladı

''Futbolda şike'' davasında tanık olarak dinlenen Aziz Yıldırım'ın doktoru Serdar Erkan, Yıldırımın duruunu anlattı

01 Haziran 2012 Cuma 12:48
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Doktoru durumunu açıkladı
İSTANBUL - İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Aziz Yıldırım'ın özel doktoru Serdar Erkan tanık olarak dinlendi.

Erkan, üroloji uzmanı olduğunu ve sanıklardan Aziz Yıldırım'ın haricinde Şekip Mosturoğlu'nu tanıdığını söyledi.
Erkan, pazartesi günü Yıldırım'dan kan aldırdıklarını ve pankreas iltihabı nedeniyle de Yıldırım'ın hastaneye yatırıldığını hatırlatarak, ''İltihap değerleri hala yüksek. Kan şekeri yüksekliği nedeniyle... İç kulaktan ve beyinden kaynaklanan sorunlar var. Onunla ilgili de tetkikler devam ediyor'' diye konuştu.
Yıldırım'ın avukatının, ''Cezaevinde yaşamını devam ettirip ettiremeyeceğini, tedavisi mümkün mü söyler misiniz?'' diye sorduğu Erkan, ''Pankreas iltihabı olan birinin hastaneden başka bir yerde tedavi olmaması gerekir. Ölümcül bir hastalıktır. Her hafta yüzde 20 ölüm riski taşıyan bir hastalık'' yanıtını verdi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:49
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım
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