Doktoru durumunu açıkladı

İSTANBUL - İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık

'ın özel doktoru Serdar Erkan tanık olarak dinlendi.



Erkan, üroloji uzmanı olduğunu ve sanıklardan Aziz Yıldırım'ın haricinde Şekip Mosturoğlu'nu tanıdığını söyledi.

Erkan, pazartesi günü Yıldırım'dan kan aldırdıklarını ve pankreas iltihabı nedeniyle de Yıldırım'ın hastaneye yatırıldığını hatırlatarak, ''İltihap değerleri hala yüksek. Kan şekeri yüksekliği nedeniyle... İç kulaktan ve beyinden kaynaklanan sorunlar var. Onunla ilgili de tetkikler devam ediyor'' diye konuştu.

Yıldırım'ın avukatının, ''Cezaevinde yaşamını devam ettirip ettiremeyeceğini, tedavisi mümkün mü söyler misiniz?'' diye sorduğu Erkan, ''Pankreas iltihabı olan birinin hastaneden başka bir yerde tedavi olmaması gerekir. Ölümcül bir hastalıktır. Her hafta yüzde 20 ölüm riski taşıyan bir hastalık'' yanıtını verdi.