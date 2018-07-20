Doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede artık yeni amacı var

Eskişehir'de yaşayan doğuştan iki ayağı olmayan 30 yaşındaki Berk Kamanlı, doktor tavsiyesiyle başladığı yüzme sporunda milli takım adına yarışmalara katılıp, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını geçerek elde ettiği başarılara bir yenisini eklemek için engellilerde nefessiz dinamik performans branşını Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyor.

Ankara'da bedensel engelli olarak doğan Kamanlı, protezlerine alışması için doktor tavsiyesi ve ailesinin desteğiyle 5 yaşında yüzmeye başladı. Kamanlı, 12 yaşında da Türkiye Bedensel Engelli Milli Takımı adına uluslararası müsabakalara katıldı.

Kamanlı kazandığı Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünden 2012 yılında mezun olduktan sonra antrenörlük yapmaya başladı.

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde 3 yıldır yüzme antrenörü olarak görev yapan Kamanlı, havuzda su altı serbest dalış nefessiz dinamik performans branşını engelli sporcular arasında yaygınlaştırmak için uğraş veriyor.

Kamanlı, bu branşta ilk kez gerçekleştirdiği ve 65 metreye ulaştığı dalışını 15 Temmuz şehitleri ve gazilerine armağan etti.

"Fiziksel engeli olmayanlara yüzme öğretiyorum"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yüzme havuzundaki denemesi öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Berk Kamanlı, 5 yaşında ayaklarındaki protezleri daha rahat kullanabilmesi için doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmeyi 25 yıldır hiç bıkmadan sürdürdüğünü söyledi.

Üniversite öğreniminin ardından 4 yıl önce antrenör olarak göreve başladığını ifade eden Kamanlı, "2000 yılında bedensel engelliler branşında milli sporcu olarak ay-yıldızlı bayrağı uluslararası müsabakalarda temsil ettim. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını yüzerek geçtim. Şimdi fiziksel engeli olmayan her yaştan insana yüzmeyi öğretiyorum. Bu da çok farklı bir duygu. Bedensel engelli milli sporcu Hamit Demir'i de yetiştirdim. O da milli takımın sporcusu olarak başarılar elde ediyor." diye konuştu.

"Hedef Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek"

Kamanlı, şimdilerde yüzmenin farklı dallarında Türkiye'nin adını duyurmayı hedeflediğini belirtti.

Havuzda su altı serbest dalış nefessiz dinamik performans branşının dünyada resmi yarışlarının düzenlediğini anlatan Kamanlı, şunları kaydetti:

"Suyun altına giren yarışçılar tek nefeste gidebildiği kadar mesafe kaydediyor. Dereceler, yapılan mesafeye göre veriliyor. Bedensel engellilere yönelik böyle bir branş yok. Türkiye olarak engellilerin bu branşı yapmasında öncü olmak istiyorum. Bu branşı ülkemizde tanıtıp, yaygınlaştırarak, ay-yıldızlı bayrak adına dereceler elde etmeyi hedefliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, spora olan ilgisiyle engelli sporculara önemli katkılar sundu. Bedensel engelli sporcular olarak bizim görevimiz de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmektir. Bugün, havuzda su altı serbest dalış nefessiz dinamik performans branşında yaptığım 65 metrelik denemeyi 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine armağan ediyorum. Derecemi daha da geliştirerek bu sporun ülkemizde yayılmasını istiyorum."