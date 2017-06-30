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Doğuş Grubu basketbolda Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Fenerbahçe Kulübü ile Doğuş Grubu arasında, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sponsorluğunu kapsayan iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.

Doğuş Grubu basketbolda Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Fenerbahçe Kulübü ile Doğuş Grubu arasında, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sponsorluğunu kapsayan iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 15:55
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Doğuş Grubu basketbolda Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Balaban, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk katıldı.

Yapılan anlaşmayla Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni dönemde Fenerbahçe Doğuş ismiyle mücadele edecek.

Törende açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, Türk sporunda önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Sponsorluğun önemine uzun zamandır vurgu yaptıklarını belirten Yıldırım, "Sponsorlukların artmasıyla her branşta başarının geleceğini düşünüyoruz. Marka olan 2 değer bir araya geliyor. Bugün 3 yıl gibi bir süreçte Türk basketboluna beraber hizmet etmek için anlaşmış bulunuyoruz. Bu sürecin daha da ileriye gitmesi hepimizin arzusu ve isteğidir. Doğuş Grubu'na ve Ferit Bey'e, 2006'dan bu yana devam eden süreci sürdürdükleri ve Türk sporuna katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahenk: Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, takımın adı Fenerbahçe Doğuş olacak

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, kendisi için çok heyecan verici bir gün olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe ile Doğuş Grubu arasında yapılan anlaşmanın önemini anlatan Şahenk, "Buraya gelirken, seneler evvel Mithatpaşa Stadı'nda 3-4 saat Fenerbahçe'yi seyretmek için stadın dışında beklediğim günleri hatırladım. Aynı heyecanı şimdi de taşıyorum. Allah'a şükrediyorum ki o gün sarı-lacivert renklerin maçını beklerken ne hissettiysem, şimdi de aynı duygular içerisindeyim. Bu anlamda bu şansı tanıyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a, yönetim kurulu üyelerine, Fenerbahçe camiasına ve taraftarına huzurunuzda teşekkür etmeyi borç biliyorum." diye konuştu.

Ferit Şahenk, Doğuş Grubu olarak toplumsal yaşamın gelişimine öncülük yapma zorunluluğu taşıdıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Darüşşafaka cemiyetiyle olan iş birliğimize de değinmek istiyorum. 2013 yılında yapmış olduğumuz ve çok önemli bir kısmı eğitim desteğinden oluşan anlaşma ile sporun sosyal gücünü göstermek adına fark oluşturduğumuza inanıyoruz. Spor ve eğitim odaklı iş birliğimiz Darüşşafaka ile devam edecektir. Türk basketboluna olan ilgiyi takip ediyoruz. Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde oynadığı maçları, taraftarlıktan öte bir milli heyecanla Türkiye tarafından izlenmesi, bu alandaki başarıları toplum olarak sahiplenmeye ne kadar hazır olduğumuzu ortaya koymuştur. Fenerbahçe ile imzalayacağımız isim sponsorluğu anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, Fenerbahçe takımının adı Fenerbahçe Doğuş olacak. Fenerbahçe Kulübüne bir kez daha teşekkür ediyorum." 

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFenerbahçe DoğuşDoğuş Grubu
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