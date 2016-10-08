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Doğum yaptıktan 10 ay sonra dünya üçüncüsü oldu

Serbest dalış branşında 2 dünya rekoru kıran milli sporcu Derya Can, ikinci doğumunun ardından yeniden başladığı sporda, önce Türkiye şampiyonu, ardından da dünya üçüncüsü oldu.

Doğum yaptıktan 10 ay sonra dünya üçüncüsü oldu

Serbest dalış branşında 2 dünya rekoru kıran milli sporcu Derya Can, ikinci doğumunun ardından yeniden başladığı sporda, önce Türkiye şampiyonu, ardından da dünya üçüncüsü oldu.

08 Ekim 2016 Cumartesi 11:38
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Doğum yaptıktan 10 ay sonra dünya üçüncüsü oldu

 Değişken ağırlık ip destekli paletsiz derin dalış ve sabit ağırlık paletsiz ip destekli dalış branşlarında Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sporculardan Derya Can, dünya rekorları kırdıktan sonra ikinci çocuğu için spora ara verdi.

Derin isimli ikinci çocuğunun doğumunun üzerinden 3 hafta geçtikten sonra koşmaya başlayan Can, bir ay önce yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı. Can, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen 2. Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda da sabit ağırlıklı mono palet yarışında 4 Ekim'de 78 metreye 2 dakika 2 saniyede dalış yaparak dünya üçüncülüğünü elde etti.

 "Sanıyorum, bana uğurlu geliyorlar"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Sporları Kulübü üyesi milli sporcu Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında başladığı serbest dalışsporunda birçok başarı elde ettiğini söyledi. Can, 2014 yılında değişken ağırlık ip destekli paletsiz derin dalış branşında 90 metreye dalıp dünya rekoru kırdığını anımsatarak, daha sonrasında ise Derin adını verdikleri ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini ifade etti. 

Kızının şu anda 10 aylık olduğunu belirten Can, şöyle konuştu:

"Bir ay önceki Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldum. Sonrasında aynı branşta 78 metreye dalarak dünya üçüncüsü oldum. Çok mutluyum. Doğumdan kısa bir süre sonra derece elde etmek benim için gurur verici. Böyle bir durumda da Türk kadınının istediği zaman istediği başarıyı elde edebileceğini kanıtladım. Bir de 5,5 yaşında bir oğlum var. Oğlumun doğumundan sonra da dünya şampiyonasında güzel dereceler elde etmiştim. Sanıyorum, bana uğurlu geliyorlar."

Can, doğum yapana kadar doktorunun izniyle koştuğunu, doğumdan 3 hafta sonra da koşulara yeniden başladığını ve spora çok ara vermediğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 08.10.2016 11:39
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşODTÜ
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