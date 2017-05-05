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Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Erkeklerde dünya sıralamasının 2 numarasında yer alan Sırp teni̇sçi̇ Novak Djokovic, teknik ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Erkeklerde dünya sıralamasının 2 numarasında yer alan Sırp teni̇sçi̇ Novak Djokovic, teknik ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

05 Mayıs 2017 Cuma 15:14
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Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Resmi internet sayfasından yazılı açıklamalarda bulunan Djokovic, antrenörleri Marian Vajda, Gebhard Phil Gritsch ve fizyoterapisti Miljan Amanovic ile bundan sonraki süreçte çalışmayacağını belirtti.

Açıklamada, teknik ekibine bugüne kadarki katkılarında dolayı teşekkür eden 29 yaşındaki tenisçi, "Onların desteği olmadan profesyonel spor hayatımda bugünkü kariyerime ulaşamazdım. Rüyalarımı gerçekleştirmem için bana kendilerini adadılar ve her zaman tam destek verdiler. Ama forma girmek için yeniliğe ihtiyaç duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Djokovic, zor bir karar alarak bu yönde değişikliğe gittiğini ve yeni antrenörlerinin seçiminde aceleci davranmayacağını da belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Djokovic
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