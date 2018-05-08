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Diyarbakır'da tek ses tek yürek olacağız

TFF Başkanı Demirören, Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin, "Bizlere çok önemli bir görev düşüyor, o da 'tek ses, tek yürek' olmak, tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır'da tek ses tek yürek olacağız

TFF Başkanı Demirören, Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin, "Bizlere çok önemli bir görev düşüyor, o da 'tek ses, tek yürek' olmak, tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek." değerlendirmesinde bulundu.

08 Mayıs 2018 Salı 15:33
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Diyarbakır'da tek ses tek yürek olacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF'nin hazırladığı maç günü kitabında yayımlanan yazısında, 240 takımın mücadele verdiği 56. Türkiye Kupası'nda sezonun Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacağı hatırlattı.

Demirören şunları kaydetti:

"Her sezonun değeri bizim için ayrı ancak bu sezonun finalinin tarihte farklı bir yeri olacak. Çünkü bu finali Diyarbakır'da, Türk futbolunun en yeni stadyumunda oynayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabaları ile son 5 yılda Türkiye, birçok modern stadyuma kavuştu. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederken, genç stadyumlarımızın bize UEFA EURO 2024 ev sahipliği kapılarını da açacağına inancımız tam. Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor. O da 'tek ses, tek yürek' olmak, buradan tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek. Yaşatacağımız futbol festivali ile Türkiye’nin her bölgesinin ne kadar güvenli olduğunu dünyaya haykırma fırsatını kaçırmayacağımızdan eminim."

Yazısında sponsor Ziraat Bankası ile yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eden Demirören, "Doyumsuz Türkiye Kupası heyecanını yıllarca bizle paylaşmalarını diliyorum. Finale yükselen Fenerbahçe ve Akhisarspor kulüplerimize bu anlamlı finalde başarı diliyor, Ziraat Türkiye Kupası'nın şölen havasında oynanmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlere iyi seyirler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFYıldırım Demirören
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