Diyarbakır'da 18 yıl sonra final heyecanı

Diyarbakır'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının heyecanı yaşanıyor.

Yeni yapılan Diyarbakır Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinden çok sayıda sporsever Diyarbakır'a geldi.

Kupada 18 yıl sonra final maçına ev sahipliği yapacak Diyarbakır'a Fenerbahçe ve Akhisarsporlu taraftarların bazıları dünden itibaren kente ulaştı.

Yoğunluk dolayısıyla kentteki otellerde yer kalmazken, maç öncesi il dışından gelen futbolseverler tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare başta olmak üzere kentteki tarihi mekanları geziyor.

Diyarbakırlılar, şehrin tanıtımına büyük katkı sunacak organizasyondan memnuniyet duyarken, maç öncesi sporseverlerin formalarıyla kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezmesi renkli görüntüler oluşturdu.

"İyi oynayan kazansın"

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Maçın Diyarbakır'da olmasının bizim için ayrıca bir anlamı var. Maç saatine kadar tarihi mekanları dolaşıp Diyarbakır'ı daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hedefimiz kupayı almak. İyi bir maç ve taraftarıyla bütünleşmiş iki takım. İyi oynayan kazansın." diyen Hızlı, spora ait olan güzelliklerin bu karşılaşmada da yaşanması gerektiğine işaret etti.

Hızlı, Akhisarspor'un kazanmasını ve kupayla dönmeyi beklediklerini aktardı.

"Diyarbakır'ı tanımış olduk"

Van'dan gelen taraftar Oğuzhan Bekmezci, "Maçın Diyarbakır'da oynanması bizim için de iyi oldu. En azından Diyarbakır'ı tanımış olduk. Gördüklerimizden memnun kaldık, şehrin insanları cezbeden bir yapısı var." diye konuştu.

Kütahya'dan gelen Akif Çetintürk ise maçtan önce kentin tarihi mekanlarını da görme fırsatını bulduklarını belirtti. Çetintürk, "Diyarbakır'da çok sıcak karşılandık. Diyarbakır, Türkiye'nin güzel bir ili. Bakırcılar Çarşısı'na gittim, evdekilere hediye aldım. Maça saatler kaldı, çok heyecan var. O kadar yolu Fenerbahçe aşkı için geldik. Diyarbakır'ı da çok sevdik. İnşallah kupayı kazanan Fenerbahçe olur." ifadelerini kullandı.

Erzurum'dan gelen Fenerbahçe taraftarı Osman Erdal, "İnşallah güzel bir maç olur ve biz kazanırız. Diyarbakırlılar bizi çok güzel karşıladı, bizimle yakından ilgileniyorlar." dedi.

Manisa'dan gelen Bekir Girgin, "İnşallah kupayı alıp müzemize ilk defa Türkiye Kupası'nı zevkle götüreceğiz. Burada olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Kentin tarihi yerlerini gezdik, maça kadar da gezmeye devam edeceğiz. Akşam da Diyarbakır'ın meşhur ciğerini yiyeceğiz." diye görüşlerini aktardı.

Timuçin Konak da "Akhisarspor kazanırsa ilk defa Türkiye Kupası'nı alacak. Diyarbakır gördüğümüz kadarıyla çok hareketli bir kent, insanları çok güzel." diye konuştu.

Sakarya'dan gelen Yusuf Odabaşı, insanların çok sıcak kanlı olduğunu, kendileriyle ilgilendiğini dile getiren Odabaşı, "Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Maçın güzellik ve sportmenlik içinde geçmesini diliyoruz ve Akhisar'a da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemleri

İl Emniyet Müdürlüğünce hem stat içinde hem de çevresinde karşılaşmanın huzurlu bir atmosferde yapılması için gereken güvenlik önlemleri alındı.

Maç için 10 bini aşkın polis görevlendirilirken, stadyumda görev alacak bin 200'e yakın özel güvenlik çalışanına eğitim verildi. Özel güvenlik personeline eğitim kapsamında, stada girecek kişilerin üst araması ve olası gelişmelere karşı dikkat edilecek hususlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Akhisarsporlu yöneticilerle daha önce yaptığı toplantı sonucu, tribünlerin 4'te 3'lük bölümü Fenerbahçe'ye, 4'te 1'lik bölümü de Akhisarspor'a ayrıldı.

Yeni statta ilk maç

Final maçına, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 150 milyon liraya yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli "engelli dostu" Diyarbakır Stadı ev sahipliği yapacak.

UEFA ve FIFA standartlarında hizmet verecek stat, final maçıyla hizmete açılmış olacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinden 15 otobüsle maç öncesi düzenleyeceği seferlerle, sporseverleri Diyarbakır Stadı'na taşıyacak.

Diyarbakır, 2000 yılından sonra Türkiye Kupası'nda finale bir kez daha ev sahipliği yapacak.