Devlet okulunun ilk yapay tırmanma duvarı açıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Gazipaşa Anadolu Lisesine, Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında "Boulder" adı verilen yapay tırmanma duvarı yapıldı.

Tırmanma duvarının açılışı, Gazipaşa Kaymakamı Nurettin Kaya tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kaya, yapay tırmanma duvarının Türkiye'de ilk kez bir devlet okulunda hizmete girdiğine dikkati çekti.

Avrupa Birliği projelerinin gençler üzerindeki olumlu etkilerine işaret eden Nurettin Kaya, "Bu doğrultuda yeni olimpik olan bu branşın ülkemizde geliştirilmesi, gençlerimizin de bu spor marifetiyle yanlışlara uzak, güzelliklere açık şekilde yetişmesi için, sağlıklı toplumun temeli için bu açılışı yapmış olduk. Emeği geçen okul idaresine, öğretmenlerimize, heyecanla karşılayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Gazipaşa Su ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve okulun biyoloji öğretmeni Mustafa Akkoca ise yaptığı açıklamada, projeyi geçen yıl Avrupa Birliği'ne sunduklarını söyledi.

Projenin AB tarafından kabul edildiğini ve Ulusal Ajans tarafından hibe desteği verildiğini kaydeden Akkoca, "Geçen yıl olimpik kategorisine de alınan bu spor dalı hızla yayılmaya başladı. İlk defa bir devlet okuluna yapılan bu duvar, stres ve gelişme çağındaki ergen öğrenciler için çok faydalı oluyor. Ayrıca bu parkur çalışmaları sonunda öğrencilerimize lisans da vereceğiz. Üniversite yaşamlarında bu lisans bir artı sağlayacaktır. İlerleyen zamanlarda da halka açmayı da düşünüyoruz." diye konuştu.