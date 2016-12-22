UEFA Şampiyonlar Ligi

'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid, İtalya'nın Napoli takımıyla eşleşti. Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) ve Paris Saint-Germain (Fransa)-Barcelona (İspanya) eşleşmeleri de dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat 2017, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2017 tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 3 Haziran 2017'de Galler'in başkenti Cardiff'teki Galler Ulusal Stadı'nda yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Manchester City (İngiltere) - Monaco (Fransa)

Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya)

Benfica (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Sevilla (İspanya) - Leicester City (İngiltere)

AA