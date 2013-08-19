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Devler Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın 5 karşılaşma oynanacak.

Devler Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın 5 karşılaşma oynanacak.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 15:31
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Devler Ligi'nde play-off heyecanı
İSTANBUL

Play-off turunun en dikkat çekici maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı, İtalya'nın Milan ekibiyle karşı karşıya gelecek. Hollanda'nın Eindhoven kentinde TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak maçlar şöyle:

18.00 Shakhter (Kazakistan)-Celtic (İskoçya)

21.45 Olympique Lyon (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)

21.45 Paços Ferreira (Portekiz)-Zenit (Rusya)

21.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Milan (İtalya)

21.45 Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Maribor (Slovenya)

Fenerbahçe çarşamba günü sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aralarında Fenerbahçe-Arsenal maçının da bulunduğu diğer 5 play-off turu karşılaşması ise 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

TSİ 21.45'te başlayacak 5 karşılaşma şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Austria Wien (Avusturya)

Ludogorets (Bulgaristan)-Basel (İsviçre)

Steaua Bükreş (Romanya)-Legia Varşova (Polonya)

Schalke 04 (Almanya)-PAOK (Yunanistan)

Fenerbahçe (Türkiye)-Arsenal (İngiltere)

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 15:34
Anahtar Kelimeler:
Devler Liginde Play-off Heyecanı
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