Devler Ligi'nde kuralar çekildi

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ve ikinci ön eleme turlarının kuraları çekildi.



İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapılan kura çekimine 8 takım birinci ön eleme turundan, 30 ekip ise ikinci ön eleme turundan dahil oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turu müsabakaları 30 Haziran-1 Temmuz ile 7-8 Temmuz tarihlerinde, ikinci ön eleme turu maçları ise 14-15 ile 21-22 Temmuz tarihlerinde oynanacak.



Kura çekimi sonunda "Devler Ligi"nde birinci ve ikinci ön eleme turunda oluşan eşleşmeler şöyle:



1. ön eleme turu



Lincoln (Cebelitarık)-Santa Coloma (Andora)



Crusaders (Kuzey İrlanda)-Levadia Tallinn (Estonya)



Pyunik (Ermenistan)-Folgore (San Marino)



B36 Torshavn (Faroe Adaları)-The New Saints (Galler)



2. ön eleme turu



Hibernians FC (Malta)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)



Apoel (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vardar (Makedonya)



Karabağ (Azerbaycan)-Rudar Pljevlja (Karadağ)



Sarajevo (Bosna Hersek)-Lech Poznan (Polonya)



Maribor (Slovenya)-Astana (Kazakistan)



BATE Borisov (Belarus)-Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)



Helsinki (Finlandiya)-Ventspils (Letonya)



Midtjylland (Danimarka)-Lincoln (Cebelitarık)/Santa Coloma (Andora)



Molde (Norveç)-Pyunik (Ermenistan)/Folgore (San Marino)



Malmö (İsveç)-Zalgiris Vilnius (Litvanya)



Celtic (İskoçya)-Stjarnan (İzlanda)



AS Trencin (Slovakya)-Steaua Bükreş (Romanya)



Partizan (Sırbistan)-Dila Gori (Gürcistan)



Ludogorets Razgrad (Bulgaristan)-Milsami Orhei (Moldova)



Fola Esch (Lüksemburg)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



Skenderbeu (Arnavutluk)-Crusaders (Kuzey İrlanda)/Levadia Tallinn (Estonya)



Videoton (Macaristan)-B36 Torshavn (Faroe Adaları)/The New Saints (Galler)