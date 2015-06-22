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Devler Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ve ikinci ön eleme turlarının kuraları çekildi

Devler Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ve ikinci ön eleme turlarının kuraları çekildi

22 Haziran 2015 Pazartesi 14:30
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Devler Ligi'nde kuralar çekildi

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ve ikinci ön eleme turlarının kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapılan kura çekimine 8 takım birinci ön eleme turundan, 30 ekip ise ikinci ön eleme turundan dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turu müsabakaları 30 Haziran-1 Temmuz ile 7-8 Temmuz tarihlerinde, ikinci ön eleme turu maçları ise 14-15 ile 21-22 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi sonunda "Devler Ligi"nde birinci ve ikinci ön eleme turunda oluşan eşleşmeler şöyle:

1. ön eleme turu

Lincoln (Cebelitarık)-Santa Coloma (Andora)

Crusaders (Kuzey İrlanda)-Levadia Tallinn (Estonya)

Pyunik (Ermenistan)-Folgore (San Marino)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)-The New Saints (Galler)

2. ön eleme turu

Hibernians FC (Malta)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Apoel (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vardar (Makedonya)

Karabağ (Azerbaycan)-Rudar Pljevlja (Karadağ)

Sarajevo (Bosna Hersek)-Lech Poznan (Polonya)

Maribor (Slovenya)-Astana (Kazakistan)

BATE Borisov (Belarus)-Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)

Helsinki (Finlandiya)-Ventspils (Letonya)

Midtjylland (Danimarka)-Lincoln (Cebelitarık)/Santa Coloma (Andora)

Molde (Norveç)-Pyunik (Ermenistan)/Folgore (San Marino)

Malmö (İsveç)-Zalgiris Vilnius (Litvanya)

Celtic (İskoçya)-Stjarnan (İzlanda)

AS Trencin (Slovakya)-Steaua Bükreş (Romanya)

Partizan (Sırbistan)-Dila Gori (Gürcistan)

Ludogorets Razgrad (Bulgaristan)-Milsami Orhei (Moldova)

Fola Esch (Lüksemburg)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Skenderbeu (Arnavutluk)-Crusaders (Kuzey İrlanda)/Levadia Tallinn (Estonya)

Videoton (Macaristan)-B36 Torshavn (Faroe Adaları)/The New Saints (Galler)

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 14:24
Anahtar Kelimeler:
önce VatanDevler Ligi
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