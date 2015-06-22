Devler Ligi'nde kuralar çekildi

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ve ikinci ön eleme turlarının kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapılan kura çekimine 8 takım birinci ön eleme turundan, 30 ekip ise ikinci ön eleme turundan dahil oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turu müsabakaları 30 Haziran-1 Temmuz ile 7-8 Temmuz tarihlerinde, ikinci ön eleme turu maçları ise 14-15 ile 21-22 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Kura çekimi sonunda "Devler Ligi"nde birinci ve ikinci ön eleme turunda oluşan eşleşmeler şöyle:
1. ön eleme turu
Lincoln (Cebelitarık)-Santa Coloma (Andora)
Crusaders (Kuzey İrlanda)-Levadia Tallinn (Estonya)
Pyunik (Ermenistan)-Folgore (San Marino)
B36 Torshavn (Faroe Adaları)-The New Saints (Galler)
2. ön eleme turu
Hibernians FC (Malta)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Apoel (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vardar (Makedonya)
Karabağ (Azerbaycan)-Rudar Pljevlja (Karadağ)
Sarajevo (Bosna Hersek)-Lech Poznan (Polonya)
Maribor (Slovenya)-Astana (Kazakistan)
BATE Borisov (Belarus)-Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)
Helsinki (Finlandiya)-Ventspils (Letonya)
Midtjylland (Danimarka)-Lincoln (Cebelitarık)/Santa Coloma (Andora)
Molde (Norveç)-Pyunik (Ermenistan)/Folgore (San Marino)
Malmö (İsveç)-Zalgiris Vilnius (Litvanya)
Celtic (İskoçya)-Stjarnan (İzlanda)
AS Trencin (Slovakya)-Steaua Bükreş (Romanya)
Partizan (Sırbistan)-Dila Gori (Gürcistan)
Ludogorets Razgrad (Bulgaristan)-Milsami Orhei (Moldova)
Fola Esch (Lüksemburg)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Skenderbeu (Arnavutluk)-Crusaders (Kuzey İrlanda)/Levadia Tallinn (Estonya)
Videoton (Macaristan)-B36 Torshavn (Faroe Adaları)/The New Saints (Galler)
AA