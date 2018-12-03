Derbinin galibi Beşiktaş

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.

13. dakikada Adriano'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla savunmanın arkasına koşu yaparak topla buluşan Ljajic, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası 15. dakikada siyah-beyazlı ekibin kullandığı çift vuruşta, barajdaki Eren Derdiyok'un meşin yuvarlağa koluyla müdahale ettiğini belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

27. dakikada Ljajic'in sağdan yaptığı ortada Dorukhan Toköz altıpas içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Muslera gole izin vermedi.

33. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Ozan Kabak'ın altıpas içindeki vuruşunda, top üst direkten döndü.

38. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada Ljajic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

56. dakikada Fernando ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Karius'un müdahalesinin ardından Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

66. dakikada Ljajic soldan ceza sahasına girip topa sert vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

72. dakikada Onyekuru ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Sarı-kırmızılı futbolcunun şutunda, kaleci Karius gole izin vermedi.

84. dakikada Muğdat Çelik'in sağdan ortaladığı topa arka direkte Ömer Bayram vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

88. dakikada Muğdat Çelik, ceza sahası içinde bekleyen Feghouli'ye pasını verdi. Feghouli'nin sağ çaprazdan şutunda altıpas önünde Maicon topuğuyla meşin yuvarlağa dokundu, top az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Beşiktaş, hızlı hücum şansı yakaladı. Quaresma'nın pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Caner Erkin, pas vermek yerine şut çekti. Kaleci Muslera gole izin vermedi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, derbi galibiyetiyle lige tutundu

Galatasaray ile yaptığı derbi maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, bu sonuçla puanını 24'e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekiple puanını eşitleyen siyah-beyazlı takım, 30 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile farkı da 6'ya düşürdü.

Üst üste ikinci galibiyet

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray'a da 1-0 üstünlük kurdu.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-2 yenen siyah-beyazlılar, resmi maçlarda ise peş peşe üçüncü galibiyetine imza attı.

Sezonun ilk derbi maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray derbisini ise kazanmayı bildi.

Bu arada geçen sezon 2 Aralık 2017'de oynanan derbi maçta Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 2 Aralık 2018'de ise rakibine 1-0 üstünlük kurdu.

Şenol Güneş yönetiminde ligde 7. derbi galibiyeti

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de derbi maçlardaki etkili performansını sürdürdü.

Tecrübeli teknik adam döneminde ligde 14. derbi mücadelesine çıkan siyah-beyazlı takım, 7. galibiyetine ulaştı. 4 derbiden beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde Galatasaray'ı ise 5. kez yendi. Beşiktaş, Güneş yönetiminde sarı-kırmızılı takımla yaptığı derbi maçlarda ayrıca birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Cüneyt Çakır, VAR'a sık başvurdu

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, ilk yarıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle sık karar vermek zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Beşiktaş'ın Galatasaray ceza alanı içinde Ljajic ile kullandığı çift vuruşta, meşin yuvarlak sarı-kırmızılı oyuncu Eren Derdiyok'un koluna çarptı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlak taca giderken Çakır, kulaklıkla pozisyonu VAR hakemi Mete Kalkavan ile değerlendirdi. Daha sonra pozisyonu kendisi izleyen Cüneyt Çakır, Beşiktaş lehine penaltı noktasını gösterdi.

Mücadelenin 38. dakikasında bu sefer Galatasaray, penaltı bekledi. Beşiktaş'ın ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Eren Derdiyok, Necip Uysal'ın müdahale ettiği pozisyonda yerde kaldı. Cüneyt Çakır, bu pozisyon konusunda da VAR hakemiyle kulaklık aracılığıyla bir süre görüştü.

Galatasaraylı oyuncular 43. dakikada siyah-beyazlı ekibin ceza alanı içindeki oluşan pozisyon sonrası bir kez daha penaltı bekledi. Gary Medel'in uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Domagoj Vida'nın eline çarptı. Pozisyonu Kalkavan ile değerlendiren Çakır, yine saha kenarına giderek görüntüyü izledi ve penaltı olmadığına hükmetti.

Cüneyt Çakır, ikinci yarıda yine VAR'a giderek durum değerlendirmesi yapmak zorunda kaldı. 66'ncı dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde Necip Uysal'ın müdahalesiyle Onyekuru yerde kaldı. Çakır, penaltı noktasını gösterirken, Mete Kalkavan ile tekrar diyaloğa girdi. Daha sonra pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararını iptal etti.

Ljajic penaltıda hata yapmadı

Beşiktaş, son maçlardaki penaltı şanssızlığını Adem Ljajic ile kırdı.

Ljajic, siyah-beyazlı takımın 18. dakikada kazandığı penaltı atışını gole çevirmeyi başardı.

Beşiktaş'ta Göztepe maçında kazanılan penaltıda Oğuzhan Özyakup, topu filelerle buluşturamazken, Çaykur Rizespor karşısında da Ricardo Quaresma aynı şekilde atışı değerlendirememişti.

Bu arada geçen hafta Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta bir gol atan Ljajic, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırarak üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

Maç sonrası büyük sevinç

Beşiktaş teknik heyeti, oyuncular ve taraftarlar, maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevincini saha içinde coşkuyla yaşadı. Siyah-beyazlılar, daha sonra tek tek tribünleri gezerek bu mutluluğu taraftarlarla paylaştı.

Bu arada karşılaşmayı 39 bin 477 biletli seyirci izledi.

Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine 2-0 yenilerek üst tura çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan derbi maçı da kaybederek, zirve yarışında yara aldı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Adem Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray, özellikle maçın son bölümünde bulduğu birkaç önemli fırsattan da yararlanamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım ligde 24 puanda kalırken, Beşiktaş bu galibiyetle puanını 24 yaparak Galatasaray'ı yakaladı.

Son 9 maçının 1'ini kazanabildi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 resmi maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu dönemde Süper Lig'de Kayserispor'u yenen Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a mağlup oldu.

Galatasaray, bu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda ise sahasında Schalke 04 ile berabere kalırken, Alman ekibine rakip sahada mağlup olup, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya da yine deplasmanda yenildi.

Deplasmanda yine derbi kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda üst üste oynadığı 8. derbide de galibiyet elde edemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki süreçte Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 8 müsabakada 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbiden 3 yenilgi ve bir beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.

Galatasaray, bu maçlarda 4 kez ağları havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım ayrıca, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 14 maçın sadece birini kazandı.

Son 11 golün 6'sını penaltılardan yedi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de kalesinde gördüğü son 11 golün 6'sı penaltılardan kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takımın, ligin 5. haftasından itibaren Kasımpaşa, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda rakipleri birer kez penaltı atışından gol buldu.

Galatasaray'ın bu dönemde Bursaspor ile oynadığı maçta da yeşil-beyazlı takım lehine verilen ve Aytaç Kara'nın kullandığı penaltıda kaleci Muslera topu çıkarmıştı. Pozisyonun devamında Aytaç Kara topu filelere göndermeyi başarmıştı.

Fernando cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, derbi maçta sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Medel ile yaşadığı gerginlik sonrası bu sezon 4. kez sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, ligin 15. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.