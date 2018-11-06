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Derbinin faturası ağır olabilir

Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olayların ardından PFDK'ye sevk edilen isimler, ağır cezalar alma ihtimaliyle karşı karşıya.

Derbinin faturası ağır olabilir

Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olayların ardından PFDK'ye sevk edilen isimler, ağır cezalar alma ihtimaliyle karşı karşıya.

06 Kasım 2018 Salı 18:23
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Derbinin faturası ağır olabilir

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen isimler, suçlu bulunmaları halinde ağır cezalar alma ihtimaliyle karşı karşıya.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, derbinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş, Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ile Fenerbahçeli oyuncular Roberto Soldado ve Jailson'u PFDK'ye sevk etti.

Sevk maddelerine göre başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve 30 binden 140 bin liraya kadar para cezası alma ihtimali bulunuyor.

İki ayrı maddeden sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise suçlu bulunması halinde toplamda en az 3, en fazla 14 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına çarptırılma tehlikesi var. Terim'e ayrıca, 14 binden 70 bin liraya kadar para cezası da verilebilir.

Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın sevk maddesi ise 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının verilmesini öngörüyor.

Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ile Fenerbahçeli oyuncular Roberto Soldado ve Jailson'un sevk edildiği madde ise suçlu bulunmaları halinde 5 ila 10 müsabakadan men cezasının verilmesini hükmediyor.

Önceki derbilerin faturası ağır oldu

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

PFDK, geride kalan 8 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 966 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Bundan önceki 8 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

Oyunculardan en fazla ceza Engin Baytar'ın

İki takımın rekabetinde geride kalan 8 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er maç ceza aldı.

Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DerbiSpor Toto Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe
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