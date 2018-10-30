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Derbinin biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasının bilet fiyatları, 150 ile 1000 lira arasında değişiyor.

Derbinin biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasının bilet fiyatları, 150 ile 1000 lira arasında değişiyor.

30 Ekim 2018 Salı 16:23
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Derbinin biletleri satışta

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece Galatasaray logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise Fenerbahçe kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.

Milet fiyatları

Kategori 1: 1000 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 3 ve 4: 800 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 12 Misafir: 150 lira 

AA

Anahtar Kelimeler:
DerbiGalatasaray-Fenerbahçe
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