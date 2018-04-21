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Derbide yaşanan olaylarla ilgili gözaltı sayısı 23'e çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

Derbide yaşanan olaylarla ilgili gözaltı sayısı 23'e çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:30
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Derbide yaşanan olaylarla ilgili gözaltı sayısı 23'e çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

Olaylara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 15 şüpheli daha gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı eylem tespiti yapıldığı, bu eylemlerden 36'sının "müsabaka alanına yasak madde atma" ve "yaralama" suçlarının unsurlarını oluşturduğu, eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin 8'inin yakalanıp gözaltına alındığı bilgisi verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşZiraat Türkiye KupasıFenerbahçe Ülker Stadı
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