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Derbide kritik randevu

Beşiktaş Milangaz ile Galatasaray Medical Park, Beko Basketbol Ligi Play-off yarı final serisi 4. maçında yarın karşılaşacak

Derbide kritik randevu

Beşiktaş Milangaz ile Galatasaray Medical Park, Beko Basketbol Ligi Play-off yarı final serisi 4. maçında yarın karşılaşacak

21 Mayıs 2012 Pazartesi 13:18
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Derbide kritik randevu
İSTANBUL  - Üst üste kazandığı 2 maçla seride 2-1 öne geçen ve saha avantajını elde eden Beşiktaş Milangaz, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde finale yükselen ekip olacak. 

Karşılaşmayı Galatasaray Medical Park'ın galip tamamlaması halinde ise finale yükselen takımın belirleneceği 5. ve son karşılaşma, 25 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak. 

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 05:18
Anahtar Kelimeler:
Derbi
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