Derbide kritik randevu

Karşılaşmayı Galatasaray Medical Park'ın galip tamamlaması halinde ise finale yükselen takımın belirleneceği 5. ve son karşılaşma, 25 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak.
AA
Beşiktaş Milangaz ile Galatasaray Medical Park, Beko Basketbol Ligi Play-off yarı final serisi 4. maçında yarın karşılaşacak
Karşılaşmayı Galatasaray Medical Park'ın galip tamamlaması halinde ise finale yükselen takımın belirleneceği 5. ve son karşılaşma, 25 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak.
AA