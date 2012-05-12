Derbide ilk yarı golsüz sona erdi..

45' +3
Ziegler'in sol çaprazdan yaptığı vuruş Muslera'da kaldı..
45' +2
Soldan Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortayı savunma karşıladı..
45'
İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma gösterildi..
44'
Selçuk İnan'ın ceza sahasına ortaladığı serbest vuruşta Orhan kafayla topu karşıladı..
43'
Galatasaray, Baros'a yapılan faulle soldan serbest vuruş kazandı..
41'
Sağ köşeden Riera'nın ceza sahasına ortaladığı kornerde top Volkan'da kaldı..
39'
Sol kanattan Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Semih Kaya karşıladı..
37'
Emre'nin ceza sahası sağ çaprazına gönderdiği pası Muslera çıkarak Semih'ten önce kontrol etti..
36'
Sol köşeden Stoch'un kullandığı kornerde arka direkte Orhan'ın yaptığı vuruşu Muslera ayağıyla kornere çeldi..
35'
Sağ kanatta Riera ve Hakan'dan kurtulan Dia'nın içeri çevirdiği topu Semih topuğuyla kaleye göndermek istedi, başarılı olamadı..
34'
Sağ kanattan Eboue'nin yaptığı ortada Baros'un kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı..
33'
Sol kanattan hareketlenen Riera'nın ceza sahasına yapmak istediği orta Orhan'dan döndü..
31'
Stoch sağ çaprazdan kaleyi düşündü, vuruşu farklı şekilde auta çıktı..
30'
Maçın ilk yarım saati pozisyon bakımından zengin olmasa da mücadele üst düzeyde..
28'
Sağ kanattan Orhan'ın yerden ortasında Cristian topa vuramadı.. Melo tehlikeyi uzaklaştırdı..
27'
Milan Baros(Girdi) - Johan Elmander(Çıktı) (Galatasaray)
26'
Galatasaray gole yaklaştı.. Melo'nun pasında Elmander ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta çıktı.. Elamnder bu pozisyon sonrası yerde ve değiştirilmesini istedi..
25'
Elmander tedavisinin ardından oyuna girdi..
24'
Elmander'in ayağına bandaj yapılıyor ve maça devam edecek gibi görünüyor..
22'
Elmander saha kenarına tedavi olmaya geldi.. Elmander, değişiklik için beklenilmesini istedi..
21'
Baros, oyuna girmek için hazırlanıyor..
20'
Elmander, sekerek oyuna devam ediyor ve kenara değiştirilmesi için işaret verdi..
20'
Sol kanattan Selçuk İnan'ın ceza sahasına ortaladığı serbest vuruşta Yobo topu kafayla uzaklaştırdı..
19'
Dia, Necati'ye arkadan yaptığı faul sonrası maçın ilk sarı kartını gördü..
19'
Issiar Dia (Fenerbahçe)
17'
Elmander'in sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun tekrar başladı..
16'
Stoch ceza yayından kaleyi düşündü, vuruşu savunmadan geri döndü..
15'
Sağ kanattan Semih Şentürk'ün ceza sahasına yaptığı ortayı Melo karşıladı..
14'
Ziegler'in sol kanada gönderdiği uzun pasta Stoch için ofsayt bayrağı kalktı..
12'
Stoch sol kanattan ceza sahasına girmek istedi, Engin'den kurtulamadı..
11'
Hakan Balta tedavisinin ardından oyuna girdi..
10'
Hakan sedyeyle saha kenarına alındı ve mücadele yeniden başladı..
9'
Hakem Cüneyt Çakır, Hakan Balta'nın sakatlığı nedeniyle oyunu durdurdu..
7'
Kornerde yapılan ortayı Muslera çıkarak kontrol etti.. Muslera degaj yapmak isterken Semih topu aldı ve ağlara gönderdi ancak hakem faul düdüğünü çaldı..
7'
Sağ kanattan Dia'nın yaptığı yerden ortayı Semih Şentürk'ten önce Semih Kaya topu kornere gönderdi..
5'
İki takım da top rakibe geçtiği anda prese başlıyor..
4'
Melo'nun sağ kanada gönderdiği pası Elmander içeri çevirdi.. Top Volkan'da kaldı..
3'
İlk korneri Fenerbahçe kazandı.. Sağ köşeden Emre'nin kullandığı kornerde arka tarafta Yobo'nun yaptığı kafa vuruşu auta çıktı..
1'
Elmander'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı..
1'
Şampiyonu belirleyecek derbi Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.. İki takıma da başarılar..
Hakem Cüneyt Çakır, top-saha seçimini yaptırdı ve karşılaşmanın başlaması için son kontroller yapılıyor..
Saracoğlu'nda İstiklal Marşımız coşkuyla okundu..
İki takım ve hakemler oyun alanına geldiler..
İki takım da ısınmalarını tamamladı ve son hazırlıklarını yapmak için soyunma odalarına gittiler..
18:11 Fenerbahçeli futbolcular alkışları arasında ısınmak için oyun alanına çıktılar..
18:07 Galatasaraylı futbolcular, ıslıklar arasında ısınmak için sahaya çıktılar..
17:50 Fenerbahçe kafilesi de stada geldi..
17:45 Galatasaraylı futbolcular, taraftarların ıslıkları arasında saha zeminini kontrol etmek için sahaya çıktılar.
17:40 Galatasaray kafilesi, yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun ardından Şükrü Saracoğlu Stadı'na ulaştı.
17:19 Fenerbahçe kafilesi, taraftarların oluşturduğu konvoy eşliğinde Can Bartu Tesisleri'nden Kadıköy'e hareket etti..
16:59 Geceyi Beşiktaş'ta bir otelde geçiren Galatasaray kafilesi, Şükrü Saracoğlu Stadı'na hareket etti. Sarı kırmızılıları coşkulu bir taraftar grubu yolcu etti.
14:29 Şükrü Saracoğlu Stadı'nın kapıları açıldı ve taraftarlar yavaş yavaş yerlerini almaya başladı..
-FENERBAHÇE - GALATASARAY
Saat
19.00
Stat
Şükrü Saracoğlu
Hakemler
Cüneyt Çakır - Bahattin Duran - Tarık Ongun
-11'LER-
Fenerbahçe
Volkan Demirel, Orhan, Bekir İrtegün, Yobo, Ziegler, Dia, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Cristian, Stoch, Semih
Galatasaray
Muslera, Eboue, Semih Kaya, Ujfalusi, Hakan Balta, Engin Baytar, Melo, Selçuk İnan, Riera, Necati Ateş, Elmander
Saat
19.00
Stat
Şükrü Saracoğlu
Hakemler
Cüneyt Çakır - Bahattin Duran - Tarık Ongun
-11'LER-
Fenerbahçe
Volkan Demirel, Orhan, Bekir İrtegün, Yobo, Ziegler, Dia, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Cristian, Stoch, Semih
Galatasaray
Muslera, Eboue, Semih Kaya, Ujfalusi, Hakan Balta, Engin Baytar, Melo, Selçuk İnan, Riera, Necati Ateş, Elmander
-FENERBAHÇE CEPHESİ-
Son hafta öncesi lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunan (47'ye 46) Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekip karşısında 3 puan alırsa şampiyonluğa ulaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 34 maçlık bölümünü ezeli rakibinin 9 puan gerisinde (77'ye 68) tamamlayan, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda ise 5 haftalık periyodun en başarılı ekibi olan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde çıkacağı maçta bu avantajını da değerlendirerek 3 puan mücadelesi verecek.
-Sakatların durumu-
Sarı-lacivertli ekipte dev derbi öncesi sakarlıkları bulunan kaptan Alex ve Gökhan Gönül, son antrenmana katıldılar.
Gökhan'ın karşılaşmaya 11'de, Alex'in ise yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Tedavisi henüz tamamlanmayan Moussa Sow ve takımla yeni çalışmalara başlayan Sezer Öztürk ise maçta forma giyemeyecekler.
-GALATASARAY CEPHESİ-
Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 47 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, 46 puanla kendisini takip eden Fenerbahçe karşısında berabere kalması durumunda dahi sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.
-Deplasmanda maç kaybetmedi-
Galatasaray, Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki tüm puan kayıplarını iç saha maçlarında yaşarken, deplasmanda ise puan kaybetmedi.
Rakip sahadaki maçlarında Beşiktaş'ı 2-0, Trabzonspor'u ise 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanına da yine galibiyet hesapları yaparak gidecek.
Ezeli rakibine karşı 13 yıla yakın süredir deplasmanda maç kazanamayan Galatasaray, bu istatistiği Kadıköy'de bu kez değiştirebilmek için mücadele verecek.
-Tek yenilgisi Fenerbahçe'den-
Süper Final'deki rakiplerine karşı Galatasaray, tüm sezondaki tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı normal sezonda maç kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı rakiplerine karşı tek yenilgisini Süper Final'de Fenerbahçe'ye karşı Türk Telekom Arena'da 2-1'lik skorla aldı.
Galatasaray'ın 3 rakibine karşı bu sezon yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle oldu:
Beşiktaş-Galatasaray....: 0-0
Galatasaray-Fenerbahçe..: 3-1
Trabzonspor-Galatasaray.: 0-3
Galatasaray-Beşiktaş....: 3-2
Fenerbahçe-Galatasaray..: 2-2
Galatasaray-Trabzonspor.: 1-1
Beşiktaş-Galatasaray....: 0-2 (Süper Final)
Galatasaray-Fenerbahçe..: 1-2 (Süper Final)
Trabzonspor-Galatasaray.: 2-4 (Süper Final)
Galatasaray-Trabzonspor.: 0-0 (Süper Final)
Galatasaray-Beşiktaş....: 2-2 (Süper Final)
-Golsüz maçları yok-
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu sezon birbirlerine karşı yaptıkları maçlarda taraftarlar adeta gole doydu.
Normal sezonda Türk Telekom Arena'da yapılan ilk maçı 3-1 Galatasaray kazanırken, Kadıköy'deki karşılaşma ise 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Süper Final'in ilk maçında ise sarı-lacivertliler, rakip sahada Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.
İki ekip arasındaki 3 maçta toplam 11 gol atılırken, Galatasaray'da Elmander, Fenerbahçe'de ise Alex 2'şer kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
-Terim saha kenarına döndü-
Trabzonspor maçı sonrasında karşılaşmanın hakemlerine yönelik sözleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 3 maç ceza alan, cezasının ilk maçını Beşiktaş karşısında çekmesinin ardından, TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe maçı öncesi verdiği kararla yeniden takımının başına döndü.
Kalan 2 maçlık cezası 1 yıl ertelenen Terim'in, Fenerbahçe karşısında takımının başında yer alacak olması, sarı-kırmızılı ekip için önemli bir moral oldu.
Son hafta öncesi lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunan (47'ye 46) Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekip karşısında 3 puan alırsa şampiyonluğa ulaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 34 maçlık bölümünü ezeli rakibinin 9 puan gerisinde (77'ye 68) tamamlayan, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda ise 5 haftalık periyodun en başarılı ekibi olan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde çıkacağı maçta bu avantajını da değerlendirerek 3 puan mücadelesi verecek.
-Sakatların durumu-
Sarı-lacivertli ekipte dev derbi öncesi sakarlıkları bulunan kaptan Alex ve Gökhan Gönül, son antrenmana katıldılar.
Gökhan'ın karşılaşmaya 11'de, Alex'in ise yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Tedavisi henüz tamamlanmayan Moussa Sow ve takımla yeni çalışmalara başlayan Sezer Öztürk ise maçta forma giyemeyecekler.
-GALATASARAY CEPHESİ-
Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 47 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, 46 puanla kendisini takip eden Fenerbahçe karşısında berabere kalması durumunda dahi sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.
-Deplasmanda maç kaybetmedi-
Galatasaray, Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki tüm puan kayıplarını iç saha maçlarında yaşarken, deplasmanda ise puan kaybetmedi.
Rakip sahadaki maçlarında Beşiktaş'ı 2-0, Trabzonspor'u ise 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanına da yine galibiyet hesapları yaparak gidecek.
Ezeli rakibine karşı 13 yıla yakın süredir deplasmanda maç kazanamayan Galatasaray, bu istatistiği Kadıköy'de bu kez değiştirebilmek için mücadele verecek.
-Tek yenilgisi Fenerbahçe'den-
Süper Final'deki rakiplerine karşı Galatasaray, tüm sezondaki tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı normal sezonda maç kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı rakiplerine karşı tek yenilgisini Süper Final'de Fenerbahçe'ye karşı Türk Telekom Arena'da 2-1'lik skorla aldı.
Galatasaray'ın 3 rakibine karşı bu sezon yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle oldu:
Beşiktaş-Galatasaray....: 0-0
Galatasaray-Fenerbahçe..: 3-1
Trabzonspor-Galatasaray.: 0-3
Galatasaray-Beşiktaş....: 3-2
Fenerbahçe-Galatasaray..: 2-2
Galatasaray-Trabzonspor.: 1-1
Beşiktaş-Galatasaray....: 0-2 (Süper Final)
Galatasaray-Fenerbahçe..: 1-2 (Süper Final)
Trabzonspor-Galatasaray.: 2-4 (Süper Final)
Galatasaray-Trabzonspor.: 0-0 (Süper Final)
Galatasaray-Beşiktaş....: 2-2 (Süper Final)
-Golsüz maçları yok-
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu sezon birbirlerine karşı yaptıkları maçlarda taraftarlar adeta gole doydu.
Normal sezonda Türk Telekom Arena'da yapılan ilk maçı 3-1 Galatasaray kazanırken, Kadıköy'deki karşılaşma ise 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Süper Final'in ilk maçında ise sarı-lacivertliler, rakip sahada Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.
İki ekip arasındaki 3 maçta toplam 11 gol atılırken, Galatasaray'da Elmander, Fenerbahçe'de ise Alex 2'şer kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
-Terim saha kenarına döndü-
Trabzonspor maçı sonrasında karşılaşmanın hakemlerine yönelik sözleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 3 maç ceza alan, cezasının ilk maçını Beşiktaş karşısında çekmesinin ardından, TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe maçı öncesi verdiği kararla yeniden takımının başına döndü.
Kalan 2 maçlık cezası 1 yıl ertelenen Terim'in, Fenerbahçe karşısında takımının başında yer alacak olması, sarı-kırmızılı ekip için önemli bir moral oldu.
2011-2012 sezonu şampiyonunu belirleyecek Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı anlatımına hoşgeldiniz..
AA
Son Güncelleme: 12.05.2012 11:56