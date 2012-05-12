Derbide ilk yarı golsüz sona erdi..

-FENERBAHÇE CEPHESİ-

Son hafta öncesi lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunan (47'ye 46) Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekip karşısında 3 puan alırsa şampiyonluğa ulaşacak.



Spor Toto Süper Lig'in 34 maçlık bölümünü ezeli rakibinin 9 puan gerisinde (77'ye 68) tamamlayan, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda ise 5 haftalık periyodun en başarılı ekibi olan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde çıkacağı maçta bu avantajını da değerlendirerek 3 puan mücadelesi verecek.



-Sakatların durumu-

Sarı-lacivertli ekipte dev derbi öncesi sakarlıkları bulunan kaptan Alex ve Gökhan Gönül, son antrenmana katıldılar.

Gökhan'ın karşılaşmaya 11'de, Alex'in ise yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.



Tedavisi henüz tamamlanmayan Moussa Sow ve takımla yeni çalışmalara başlayan Sezer Öztürk ise maçta forma giyemeyecekler.



-GALATASARAY CEPHESİ-

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 47 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, 46 puanla kendisini takip eden Fenerbahçe karşısında berabere kalması durumunda dahi sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.



-Deplasmanda maç kaybetmedi-

Galatasaray, Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki tüm puan kayıplarını iç saha maçlarında yaşarken, deplasmanda ise puan kaybetmedi.



Rakip sahadaki maçlarında Beşiktaş'ı 2-0, Trabzonspor'u ise 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanına da yine galibiyet hesapları yaparak gidecek.



Ezeli rakibine karşı 13 yıla yakın süredir deplasmanda maç kazanamayan Galatasaray, bu istatistiği Kadıköy'de bu kez değiştirebilmek için mücadele verecek.



-Tek yenilgisi Fenerbahçe'den-

Süper Final'deki rakiplerine karşı Galatasaray, tüm sezondaki tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı.



Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı normal sezonda maç kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı rakiplerine karşı tek yenilgisini Süper Final'de Fenerbahçe'ye karşı Türk Telekom Arena'da 2-1'lik skorla aldı.



Galatasaray'ın 3 rakibine karşı bu sezon yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle oldu:

Beşiktaş-Galatasaray....: 0-0

Galatasaray-Fenerbahçe..: 3-1

Trabzonspor-Galatasaray.: 0-3

Galatasaray-Beşiktaş....: 3-2

Fenerbahçe-Galatasaray..: 2-2

Galatasaray-Trabzonspor.: 1-1

Beşiktaş-Galatasaray....: 0-2 (Süper Final)

Galatasaray-Fenerbahçe..: 1-2 (Süper Final)

Trabzonspor-Galatasaray.: 2-4 (Süper Final)

Galatasaray-Trabzonspor.: 0-0 (Süper Final)

Galatasaray-Beşiktaş....: 2-2 (Süper Final)



-Golsüz maçları yok-

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu sezon birbirlerine karşı yaptıkları maçlarda taraftarlar adeta gole doydu.



Normal sezonda Türk Telekom Arena'da yapılan ilk maçı 3-1 Galatasaray kazanırken, Kadıköy'deki karşılaşma ise 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Süper Final'in ilk maçında ise sarı-lacivertliler, rakip sahada Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.



İki ekip arasındaki 3 maçta toplam 11 gol atılırken, Galatasaray'da Elmander, Fenerbahçe'de ise Alex 2'şer kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.



-Terim saha kenarına döndü-

Trabzonspor maçı sonrasında karşılaşmanın hakemlerine yönelik sözleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 3 maç ceza alan, cezasının ilk maçını Beşiktaş karşısında çekmesinin ardından, TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe maçı öncesi verdiği kararla yeniden takımının başına döndü.



Kalan 2 maçlık cezası 1 yıl ertelenen Terim'in, Fenerbahçe karşısında takımının başında yer alacak olması, sarı-kırmızılı ekip için önemli bir moral oldu.

