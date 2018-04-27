Derbi sonrası gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorguları tamamlanan 22 şüpheliden 18'i, adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilirken, 4'ü serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen 22 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcılığınca ifadeleri alınan 22 şüpheliden 4'ü, serbest bırakıldı.

Savcılık, 18 kişiden 4'ünü "yaralamaya teşebbüs", 14'ünü de "müsabaka alanında yasak madde kullanma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 25 şüpheliden, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de bulunduğu 5'i "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları, 15'i de "yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i de serbest bırakılmıştı.

Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden, S.D'nin de aralarında olduğu 3'ü tutuklanmıştı.