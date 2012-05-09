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Derbi biletleri satışta

Spor Toto Süper Final'de, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak maçın biletleri satışa çıktı

Derbi biletleri satışta

Spor Toto Süper Final'de, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak maçın biletleri satışa çıktı

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:21
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Derbi biletleri satışta
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı. 

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak mücadelenin biletleri sadece Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyelerine satılmaya başlandı. 
Premium Kart, Fenerbahçe Taraftar Kart ve faturalı Fenercell kullanıcıları için yarın satışa konulacak biletlerin genel satışına ise 11 Mayıs Cuma günü başlanacak.
Sadece internet ortamında satılacak biletlerin tribünlere göre fiyatları şöyle:
Türk Telekom ve Migros kale arkaları: 66 lira
Fenerium üst H-I blok: 132 lira
Fenerium üst C-D-F-G blok: 154 lira 
Fenerium alt G Nissan blok: 205 lira
Fenerium alt B nesine.com blok: 255 lira 
Fenerium alt F nesine.com blok: 255 lira
Fenerium alt C-E blok: 305 lira
Fenerium alt D Ford blok: 315 lira

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:22
Anahtar Kelimeler:
Derbi
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