Derbi biletleri satışta

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak mücadelenin biletleri sadece Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyelerine satılmaya başlandı.

Premium Kart, Fenerbahçe Taraftar Kart ve faturalı Fenercell kullanıcıları için yarın satışa konulacak biletlerin genel satışına ise 11 Mayıs Cuma günü başlanacak.

Sadece internet ortamında satılacak biletlerin tribünlere göre fiyatları şöyle:

Türk Telekom ve Migros kale arkaları: 66 lira

Fenerium üst H-I blok: 132 lira

Fenerium üst C-D-F-G blok: 154 lira

Fenerium alt G Nissan blok: 205 lira

Fenerium alt B nesine.com blok: 255 lira

Fenerium alt F nesine.com blok: 255 lira

Fenerium alt C-E blok: 305 lira

Fenerium alt D Ford blok: 315 lira