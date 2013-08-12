Denizlispor, Hasan Demir'le yollarını ayırdı

DENİZLİ





Denizlispor Asbaşkanı Hikmet Çelikkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, defans oyuncusu Hasan Demir'le sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini kaydetti.

Futbolcunun başka bir kulüple anlaştığını ve ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine bu kararı aldıklarını dile getiren Çelikkol, ''Oyuncuyla karşılıklı görüşüp helalleştik, sözleşmemizi feshettik. Herhangi bir sorunumuz yok. Oyuncumuza bundan sonraki futbol yaşamında başarılar diliyoruz'' dedi.

Çelikkol, defans hattına transfer etmek için birkaç futbolcuyla görüşemelere başladıklarını bildirdi.

Öte yandan Hasan Demir'in, Spor Toto 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor ile anlaştığı öğrenildi.