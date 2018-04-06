Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114452
ALTIN
172.952
DOLAR
4.0592
STERLİN
5.6883
EURO
4.9641
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi'...
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa...
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona...
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada bir can alıyor
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada...
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı

Denizin üzerinde uçan adam hedef büyüttü

Flyboard Milli Takım Kaptanı Uğur Piro, "16-17 Haziran'da Fransa'nın Marsilya kentinde Flyboard Dünya Şampiyonası var. Hedefim ilk 10'a girmek." dedi.

Denizin üzerinde uçan adam hedef büyüttü

Flyboard Milli Takım Kaptanı Uğur Piro, "16-17 Haziran'da Fransa'nın Marsilya kentinde Flyboard Dünya Şampiyonası var. Hedefim ilk 10'a girmek." dedi.

06 Nisan 2018 Cuma 11:43
0 Okunma
Denizin üzerinde uçan adam hedef büyüttü

Flyboard Türkiye şampiyonu ve milli takım kaptanı Uğur Piro, haziran ayında Fransa'da düzenlenecek Flyboard Dünya Şampiyonası'nda hedefinin ilk 10'a girmek olduğunu söyledi.

Hazırlıklarını Antalya'nın Kemer ilçesinde ünlü Ayışığı Koyu'nda sürdüren 29 yaşındaki Uğur, yaptığı açıklamada, flyboard sporunun pahalı ve yeni bir spor dalı olduğunu belirtti.

Köpüklerin üzerinde uçuyormuş izlenimi veren, figürleriyle seyircilere keyif dolu dakikalar yaşatan Uğur, "Türkiye'de yeni olan ve Jet ski ile yapılan bir spor. Ama pahalı olduğu için insanlar fazla yanaşmak istemiyor. Ekstrem spor olduğu için tehlikeli, tamamen denge sporu. Ama motosiklete binmek yerine denizde flyboarda binmek daha güzel." dedi.

Geçen kasım ayında antrenman sırasında kaza geçirerek ayağını kırdığını ve yaklaşık 5 aydır antrenmanlarına ara vermek zorunda kaldığını ifade eden milli sporcu, şu anda iyi olduğunu ve sorunsuz çalışmalarını sürdürebildiğini kaydetti.

Uğur Piro, 2016 ve 2017 Flyboard Türkiye Şampiyonu olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"16-17 Haziran'da Fransa'nın Marsilya kentinde Flyboard Dünya Şampiyonası var. Ona hazırlanıyorum. Hedefim ilk 10'a girmek. Geçen sene düzenlenen dünya şampiyonasında Türk Milli Takımı adına sadece ben vardım. Bu sene ise 10 kişi götürmeyi hedefliyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Dünyanın en iyileri ABD ve Çin

Uğur, flyboard sporunda dünyanın en iyi ülkelerinin ABD ve Çin olduğunu ifade ederek, "Mesela Çin'de bu spor için özel su parkları var. Kullandığımız makineler çok pahalı. Benzinle çalışıyor. Türkiye'de benzin çok pahalı. İmkanlarımız kısıtlı. Biz de Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere selam gönderen Uğur, "Askerlerimizi çok seviyoruz. Onlara selam olsun. İhtiyaç olursa biz de vatan için canımızı vermeye hazırız. Allah askerimizi korusun." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FlyboardFlyboard Dünya Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk takımları Dörtlü Final'i göremedi
Türk takımları Dörtlü Final'i göremedi
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Bursasporlu Serdar Kurtuluş ameliyat edildi
Bursasporlu Serdar Kurtuluş ameliyat edildi
Trabzonspor'un net borcu açıklandı
Trabzonspor'un net borcu açıklandı
"Yüreğimizle, her şeyimizle ligde kalmak istiyoruz"
"Yüreğimizle, her şeyimizle ligde kalmak istiyoruz"
Eroğlu, Altınordu'da 200. maçına çıkacak
Eroğlu, Altınordu'da 200. maçına çıkacak
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
Soldado şampiyonluğa inanıyor
Soldado şampiyonluğa inanıyor
En küçük Türk sporcu piste çıktı
En küçük Türk sporcu piste çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ