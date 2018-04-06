Denizin üzerinde uçan adam hedef büyüttü

Flyboard Türkiye şampiyonu ve milli takım kaptanı Uğur Piro, haziran ayında Fransa'da düzenlenecek Flyboard Dünya Şampiyonası'nda hedefinin ilk 10'a girmek olduğunu söyledi.

Hazırlıklarını Antalya'nın Kemer ilçesinde ünlü Ayışığı Koyu'nda sürdüren 29 yaşındaki Uğur, yaptığı açıklamada, flyboard sporunun pahalı ve yeni bir spor dalı olduğunu belirtti.

Köpüklerin üzerinde uçuyormuş izlenimi veren, figürleriyle seyircilere keyif dolu dakikalar yaşatan Uğur, "Türkiye'de yeni olan ve Jet ski ile yapılan bir spor. Ama pahalı olduğu için insanlar fazla yanaşmak istemiyor. Ekstrem spor olduğu için tehlikeli, tamamen denge sporu. Ama motosiklete binmek yerine denizde flyboarda binmek daha güzel." dedi.

Geçen kasım ayında antrenman sırasında kaza geçirerek ayağını kırdığını ve yaklaşık 5 aydır antrenmanlarına ara vermek zorunda kaldığını ifade eden milli sporcu, şu anda iyi olduğunu ve sorunsuz çalışmalarını sürdürebildiğini kaydetti.

Uğur Piro, 2016 ve 2017 Flyboard Türkiye Şampiyonu olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"16-17 Haziran'da Fransa'nın Marsilya kentinde Flyboard Dünya Şampiyonası var. Ona hazırlanıyorum. Hedefim ilk 10'a girmek. Geçen sene düzenlenen dünya şampiyonasında Türk Milli Takımı adına sadece ben vardım. Bu sene ise 10 kişi götürmeyi hedefliyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Dünyanın en iyileri ABD ve Çin

Uğur, flyboard sporunda dünyanın en iyi ülkelerinin ABD ve Çin olduğunu ifade ederek, "Mesela Çin'de bu spor için özel su parkları var. Kullandığımız makineler çok pahalı. Benzinle çalışıyor. Türkiye'de benzin çok pahalı. İmkanlarımız kısıtlı. Biz de Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere selam gönderen Uğur, "Askerlerimizi çok seviyoruz. Onlara selam olsun. İhtiyaç olursa biz de vatan için canımızı vermeye hazırız. Allah askerimizi korusun." diye konuştu.