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Demirören'den Almanya mevkidaşına tepki

TFF Başkanı Demirören, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan ifade ettiği düşüncelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi.

Demirören'den Almanya mevkidaşına tepki

TFF Başkanı Demirören, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan ifade ettiği düşüncelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi.

15 Mayıs 2018 Salı 15:22
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Demirören'den Almanya mevkidaşına tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden ifade ettiği düşüncelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirtti.

Demirören, TFF'nin resmin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu karalayıcı açıklamaları derin üzüntüyle okudum. DFB Başkanı'nın ifade ettiği düşünceler, hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Futbola siyaset bulaştırmayı, 'korkunç bir hata' olarak nitelendiren Demirören, şunları kaydetti:

"Eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanımızın, tutkulu bir futbolsever olduğu ve Türkiye'de bu sporun gelişmesi için büyük katkılar yaptığı herkesçe çok iyi bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, üçü de Türk asıllı Almanya doğumlu futbolcular olan, Alman Milli Takımı'nın oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile A Milli Takımımızın forveti Cenk Tosun ile görüşmesi son derece olağan bir durumdur. Hangi milletten olursa olsun, bir ülkenin devlet başkanı tarafından görüşmeye davet edilen futbolcuların, bu çağrıya icabet etmesi çok normaldir. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı örneğinden görüleceği üzere, futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır. Türkiye Futbol Federasyonu, kendi adına, hiçbir şekilde böylesi bir davranış içinde bulunmayacak ve UEFA EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) adaylık oylamasının son anına kadar UEFA'nın çizdiği kurallar içinde mücadelesini sürdürecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFAlmanya Futbol Federasyonu
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