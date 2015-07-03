Demba Ba'dan Eto'o'ya transfer uyarısı

ANTALYA- Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, Samuel Eto'o transferinin gecikmesiyle ilgili olarak "Demba Ba, belli garantileri almadan Türkiye'ye gelmemesi konusunda Eto'o'ya telkinde bulundu" dedi.

Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda gerçekleştirilen Antalyaspor Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısı, divan kurulunun oluşturulmasıyla başladı.

Dündar Uluğkay divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulun açılışında konuşan Antalyaspor Vakfı Başkanı Ali Yılmaz, takımın Spor Toto Süper Lig'e çıktığı ay içerisinde mali kontrolün kaybedildiğini savundu.

Kulübün adeta yetkisiz bir menajere teslim olduğunu öne süren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bitmemiş stadın, olmayan geliri harcanmaya başlandı. Diploması yetersiz olan Yusuf Şimşek ile üç yıllık anlaşma imzalandı. Milan mı istiyordu, bilmiyorum. Yılda 3 defa teknik direktör değiştiren başkan Gültekin Gencer, Yusuf hocaya nasıl sabredeceksiniz. Yusuf hoca ile garanti 4,5 milyon lira kontrat yapılmış. Olası görevden ayrılmada Yusuf hocaya da Samet hoca gibi çalışmadığı günlerin parasını ödeyecek miyiz? Antalyaspor'un son bir ayda menajerlere 4 milyondan fazla para veya senet verdiği konuşuluyor."

'Eto'o transferinde tazminat maddesi yok'

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ise yapılan transferler sonrası kendilerine yönelik eleştirilerin yapıldığını, Samuel Eto'o'ya yönelik ikinci ve üçüncü yıl borçlarının dillerden düşmediğini söyledi.

Eto'o transferinin bir tarih olduğunu ifade eden Gencer, "Eto'o transferi sonrası şehrin tanıtımı dahil 50 milyon avro harcansa bu tanıtımı yapamazsınız. Antalyaspor dünya medyasında 10. sıraya oturdu. Eto'o transferinin uzamasının belli sebepleri var.Antalyaspor zaten teminat mektubu verecek durumda değil. İş adamlarımızdan 1 lira dahi teminat mektubu istemedik. 1 liralık tazminat maddesi yok" diye konuştu.

Eto'o'nun Milano'da sağlık kontrolünden geçmek isteğini belirten Gencer, "Eto'o orada imza atmak istedi. Biz Türkiye'de anlaşma yapacağımızı ve garanti vermeyeceğimizi ilettik. Transfer görüşmelerinin uzamasının sebeplerinden biri de Beşiktaş'da geçen sezon forma giyen Demba Ba'nın, Türkiye de kulüplerin para ödemesinde sıkıntısı yaşadığını söylemesidir. Demba Ba, belli garantileri almadan Türkiye'ye gelmemesi konusunda Eto'o'ya telkinde bulundu. Ancak Eto'o tüm bunlara rağmen bize inandı" ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden yeni stadın loca sayısının 42 olduğunu dile getiren Gencer, "Sadece yönetim kurulu üyeleri 42 locayı 3 yıllığına kiralamak şartıyla 9 milyon avroyu şimdiden garanti ediyorlar. Eto'o'nun size garantisi. Bu sadece yönetim kurulundan gelecek. Eto'o olmasaydı bu locaları 50 bin liraya satabilecekmiydik. Şu anda 250 bin liradan o kadar rezervasyon var ki aklınız hayaliniz durur" şeklinde konuştu.

Gencer, yapılan eleştirileri hak etmediklerini belirterek pazartesi günü yönetim kurulu toplantısında üyelerden izin alarak, bir ay içerisinde seçimli genel kurul yapılması kararı alacaklarını kaydetti.