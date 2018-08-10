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Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı

Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'da forma giyen Demba Ba'ya ırkçı ifadeler kullanan Zhang Li, 6 maç men cezası aldı.

Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı

Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'da forma giyen Demba Ba'ya ırkçı ifadeler kullanan Zhang Li, 6 maç men cezası aldı.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:34
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Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı

Çin Futbol Federasyonu, kariyerinde Chelsea, Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Demba Ba'ya ırkçı ifadeler kullandığı tespit edilen Changchun Yatai takımı futbolcusu Zhang Li'ye, "kaosa neden olduğu" gerekçesiyle altı maçtan men cezası verdi.

Federasyon, 29 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 5 bin sterlin de para cezasına çarptırdı. 

Kariyerine Çin'de devam eden Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadelede, rakip futbolculardan Zhang Li'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını savunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çin Futbol FederasyonuDemba Ba
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