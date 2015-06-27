Demba Ba Çin'e transfer oldu

İSTANBUL



Shanghai Shenhua Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Demba Ba'nın yarın öğlen saatlerinde Çin'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı bildirildi. Açıklamada, transferin mali detaylarına ise yer verilmedi.



Kariyeri boyunca Fransa'da Rouen, Belçika'da Mouscron, Almanya'da Hoffenheim, İngiltere'de West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giyen Demba Ba, geçen yıl 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.



Senegalli futbolcu, geride kalan sezonda siyah-beyazlı formayla çıktığı 44 resmi maçta 27 gol atmıştı.

