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Darüşşafaka Tekfen son şampiyona yenildi

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Real Madrid'e 109-93 yenildi.

Darüşşafaka Tekfen son şampiyona yenildi

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Real Madrid'e 109-93 yenildi.

12 Ekim 2018 Cuma 09:45
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Darüşşafaka Tekfen son şampiyona yenildi

İSTANBUL

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 109-93 yenildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan maçın ilk periyodunu 25-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 53-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ve son çeyreğe 91-69 önde giren Madrid temsilcisi, rakibini 109-93 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Ev sahibi ekipte, Anthony Randolph 16, Jaycee Carroll 14, Fabien Causeur, Sergio Llull ve Jeffery Taylor 13'er sayıyla skora katkıda bulundu.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci hafta mücadelesinde 16 Ekim Salı günü Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka TekfenBasketbolThy Avrupa LigiReal Mardid
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