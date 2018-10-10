Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında

İSTANBUL

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid'le rakip sahada karşı karşıya gelecek.

Wizink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Darüşşafaka Tekfen, bir sezon aradan sonra yeniden bu kulvarda boy gösterecek.

Yeni sezonda David Blatt'ten boşalan başantrenörlük görevine Ahmet Çakı getirildi. Bir yapılanmaya giren yeşil-siyahlı ekip, Berk Demir, Jeremy Evans, Jon Diebler, Markel Brown, Ray McCallum ve Zanis Peiners gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.