Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Sınır ötesine insani yardım
Sınır ötesine insani yardım
İdlib'de patlama
İdlib'de patlama
"Doktorlarımızın Paletinden"
"Doktorlarımızın Paletinden"
Cavaliers zorlanmadı
Cavaliers zorlanmadı

Darüşşafaka'nın gözü ULEB Avrupa Kupası'nda

ULEB Avrupa Kupası'nda finale yükselen Darüşşafaka Basketbol Takımı, gözünü şampiyonluğa dikti.

Darüşşafaka'nın gözü ULEB Avrupa Kupası'nda

ULEB Avrupa Kupası'nda finale yükselen Darüşşafaka Basketbol Takımı, gözünü şampiyonluğa dikti.

24 Mart 2018 Cumartesi 14:20
0 Okunma
Darüşşafaka'nın gözü ULEB Avrupa Kupası'nda

ULEB Avrupa Kupası'nın favorileri arasında yer alan Almanya'nın Bayern Münih ekibini sahasında 76-74, deplasmanda da 87-83 mağlup eden yeşil-siyahlılar, Avrupa'da ilk kez final oynayacak.

ABD'li başantrenör David Blatt yönetiminde bu sezon mütevazı bir kadro oluşturan Darüşşafaka, ULEB'in kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda geride kalan 20 maçta 17 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Normal sezonda oynadığı 10 maçta sadece 2 kez mağlup olan Darüşşafaka, grup lideri olarak Top 16 turuna yükseldi. Top 16'da yaptığı 6 maçta ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekip, burada da grubunu birinci sırada tamamlayarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile eşleşen Darüşşafaka, 57-54 ve 78-71'lik galibiyetlerle adını son 4 takım arasına yazdırdı. Blatt'ın öğrencileri, yarı finalde ise Bayern Münih'e bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini yaşatarak, final oynamaya hak kazandı.

Kupayı kazanan takım gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde

Darüşşafaka Basketbol Takımı, kupayı kazanması halinde gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan takımlar format gereği bir sonraki sezon THY Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde ediyor. Yeşil-siyahlılar, geçen sezon normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek, play-off oynama başarısı gösterdiği THY Avrupa Ligi'nde 17'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşamıştı.

Saha avantajı Lokomotiv Kuban'da

ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka ile Lokomotiv Kuban arasında yapılacak final serisinde saha avantajı Rus ekibinde olacak.

İki takım arasındaki ilk maç 10 Nisan Salı günü Rusya'da yapılacak. Yeşil-siyahlılar, henüz tarihi belli olmayan ikinci karşılaşmada Rus temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak. İki maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak. İki karşılaşmanın ardından seride durumun 1-1 olması halinde şampiyonluğa ulaşacak takım, 16 Nisan Pazartesi günü Rusya'da yapılacak maçın ardından belirlenecek.

Blatt, kulüp kariyerindeki 3. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

Yeşil-siyahlıların tecrübeli başantrenörü David Blatt, Darüşşafaka ile kulüp kariyerindeki üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza atmak istiyor.

İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile 2014'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Blatt, Rusya'nın Dinamo Saint-Petersburg takımı ile 2005'te FIBA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Blatt, ayrıca Rusya Milli Takımı ile 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Lokomotiv Kuban tüm maçlarını kazandı

Darüşşafaka'nın finalde karşı karşıya geleceği Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımı, kupada bu sezon tüm maçlarından galip ayrıldı.

Krasnodar temsilcisi, kupa tarihinde bir sezonda ilk 20 maçını kazanan ve en uzun galibiyet serisine imza atan takım unvanını elde etti.

Rus ekibi, ULEB Avrupa Kupası'nda 2012-2013 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti

Kupa ikinci kez Türkiye'ye gelebilir

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı olmak için mücadele edecek.

Galatasaray, kupada 2015-2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, o dönem farklı formatta oynanan final serisinde ilk maçta 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 78-67 mağlup ederek, kupanın sahibi olmuştu.

Wilbekin kupanın en skorer oyuncusu

Darüşşafaka'nın ULEB Avrupa Kupası'nda finale yükselmesinde ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin, sergilediği başarılı performansla dikkati çekti.

Wilbekin, forma giydiği 16 maçta 18,8 sayı ortalaması yakalayarak bu sezon kupanın en skorer oyuncusu oldu. Wilbekin, söz konusu maçlarda 5,1 asist ve 2,6 ribaunt ortalamaları tutturdu.

A Milli Basketbol Takımı'nda oynaması gündemde olan 24 yaşındaki oyun kurucu, yarı finalde Bayern Münih ile yapılan ikinci maçta 41 sayı kaydederek yeşil-siyahlıların finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ULEBDarüşşafakaULEB Avrupa Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miami Açık'ta favoriler kaybetti
Miami Açık'ta favoriler kaybetti
Türkiye Litvanya'yı konuk edecek
Türkiye Litvanya'yı konuk edecek
Cavaliers zorlanmadı
Cavaliers zorlanmadı
Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak
Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz'
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz'
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
İyi durumdayız
İyi durumdayız
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
'Milli takıma alma işine federasyon yönetiminin müdahalesi olmuyor'
'Milli takıma alma işine federasyon yönetiminin müdahalesi olmuyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ