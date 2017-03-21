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Darüşşafaka Doğuş, CSKA Moskova'ya konuk olacak

Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Darüşşafaka Doğuş, CSKA Moskova'ya konuk olacak

Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

21 Mart 2017 Salı 10:36
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Darüşşafaka Doğuş, CSKA Moskova'ya konuk olacak

İSTANBUL

Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

CSKA Moskova ile Darüşşafaka Doğuş arasındaki karşılaşma, Megasport Arena'da TSİ 19.00'da yapılacak ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Yeşil-siyahlı takım, yarınki maçı kazanarak gruptan çıkma iddiasını son 3 karşılaşmaya taşımayı hedefleyecek. Darüşşafaka Doğuş, ligde bu sezon yaptığı 26 maçta 13'er galibiyet ve yenilgi aldı.

Üst tura yükselmeyi daha önce garantileyen CSKA Moskova ise rakiplerine 19 kez üstünlük sağlarken, 7 maçtan mağlup ayrıldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi, Darüşşafaka Doğuş 91-83 kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka DoğuşCSKA Moskova
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