ANKARA

Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Latin Dans Kupası ABD'nin Miami kentinde gerçekleştirildi.

Kupada Türkiye'yi temsil eden Ceyhun Dinç-Ayben Soyal çifti, önemli bir başarı elde ederek birincilik kürsüsüne çıktı.

Öte yandan, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda ise Taha Batu Coşar-Oleksandra Shanko çifti, 4'üncü sırayı aldı.

AA