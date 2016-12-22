ANKARA
Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Latin Dans Kupası ABD'nin Miami kentinde gerçekleştirildi.
Kupada Türkiye'yi temsil eden Ceyhun Dinç-Ayben Soyal çifti, önemli bir başarı elde ederek birincilik kürsüsüne çıktı.
Öte yandan, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda ise Taha Batu Coşar-Oleksandra Shanko çifti, 4'üncü sırayı aldı.
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