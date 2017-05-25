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Dalga sörfünde ilk kez milli takım oluşturuldu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez yer alacak dalga sörfü branşı için oluşturulan milli takım, Fransa'daki Dünya Sörf Şampiyonası'nda ilk sınavını veriyor.

Dalga sörfünde ilk kez milli takım oluşturuldu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez yer alacak dalga sörfü branşı için oluşturulan milli takım, Fransa'daki Dünya Sörf Şampiyonası'nda ilk sınavını veriyor.

25 Mayıs 2017 Perşembe 10:21
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Dalga sörfünde ilk kez milli takım oluşturuldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almasına karar verdiği dalga sörfü branşı için oluşturulan Türk Milli Takımı, ilk sınavına Fransa'da çıktı.

Türkiye'nin ilk dalga sörfü milli takımı, Fransa'nın Biarritz kasabasında düzenlenen Dünya Sörf Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları akreditasyonu için mücadele ediyor.

Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu çatısı altında faaliyetini sürdüren branşta oluşturulan milli takımda, 4 erkek ve 1 kadın sporcu bulunuyor. Milli takım, Tunç Üçyıldız, Onat Ersoy, Güney Demirel, Ömer Tamer Göncü ve Aleyna Hadimoğlu'ndan oluşuyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımların belirlenmesinde büyük bir öneme sahip olan Fransa'daki Dünya Sörf Şampiyonası, 28 Mayıs Pazar günü sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tokyo OlimpiyatlarıDalga SörfüTürk Milli Takımı
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