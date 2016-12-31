Güney Amerika kıtasının 9. kez ev sahipliği yapacağı ralliye Paraguay,

Bolivya

ve

Arjantin

ev sahipliği yapacak.

Paraguay

’ın başkenti

Asuncion

'dan 2 Ocak'ta başlayacak 38.

Dakar Ralllisi

, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te tamamlanacak.

Otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört ayrı kategorideki yarışlarda, katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde yol gidecek.

Kazanması kadar tamamlaması da zor olan ralli, RedBull.TV tarafından canlı olarak yayınlanacak. Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü, çeşitli kazalarda hayatlarını kaybetmişti.

AA